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藍揭鄭文燦影片 酸深偽介選

聯合報／ 記者鄭媁劉宛琳／台北報導
國民黨昨舉行記者會，再拿出疑似行政院副院長鄭文燦赴澳門酒店的影像，2024競選發言人凌濤、國民黨副發言人呂謦煒大酸，Deepfake介選的事件太多，去酒店怎麼可能是鄭文燦？這麼巧又是鄭文燦被爆出影片，千萬不能讓這種假影片影響2024的大選。圖／國民黨提供
國民黨昨舉行記者會，再拿出疑似行政院副院長鄭文燦赴澳門酒店的影像，2024競選發言人凌濤、國民黨副發言人呂謦煒大酸，Deepfake介選的事件太多，去酒店怎麼可能是鄭文燦？這麼巧又是鄭文燦被爆出影片，千萬不能讓這種假影片影響2024的大選。圖／國民黨提供

民進黨立委羅致政被爆私密影片外流，但羅稱是「深偽影片」，影片中的人不是他。國民黨昨再提出疑似行政院副院長鄭文燦赴澳門酒店的影像；國民黨二○二四競選發言人凌濤大酸，深偽介選事件太多，去酒店怎麼可能是鄭文燦？這麼巧，又是鄭文燦被爆出影片，千萬不能讓這種假影片影響選舉。鄭文燦辦公室則回應，這是任意抹黑的奧步？

凌濤指出，國民黨絕對認真應對深偽技術的造假問題，所以選舉以來，國民黨都以最嚴格方式嚴查爆料內容，不造謠、不傳謠，像是鄭文燦、羅致政的爆料影片，雖很早就有不明來源向國民黨爆料，他們仍保持審慎態度，呼籲檢調盡速查明真相。

國民黨記者會也公布爆料者提供疑似鄭文燦的影片。凌濤說，檢調單位該好好查到底，為何每次去酒店、與女子去摩鐵的畫面，深偽影片怎麼老是鎖定羅致政、鄭文燦，而不是其他候選人？

凌濤諷說，希望檢調盡快查明爆料者提供有兩位女陪侍的影片，到底是不是鄭文燦？鄭也應該向全國人民說清楚，去了八八會館、澳門九號會所，那影片中這個有兩位女陪侍的場景，是否似曾相識？跟你有沒有任何關係？

鄭文燦辦公室聲明，關於網路流傳的影像，鄭文燦已多次公開聲明影中人不是他，並委請律師提告，由司法機關查明影片來源。刑事警察局用專業軟體比對，影像經過剪接，有百分之六十一點五為深偽變造可能，無法判斷影中人是鄭文燦。國民黨發言人用來路不明的影片信口開河編故事、任意抹黑，是不折不扣的奧步。

2024選舉 2024總統選舉 鄭文燦 凌濤 酒店 羅致政 摩鐵 介選

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