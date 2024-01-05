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赴陸禁團令未解 旅行業者嘆賣票也有事

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台北市四十一名里長赴大陸旅遊，台北地檢署認為涉嫌受陸方招待，違反反滲透法，去年十二月均傳喚到案，文山區里長聯誼會長、興家里長劉宗勳（右圖）被請回，忠順里長曾寧旖（左圖）八萬元交保。本報資料照片
台北市四十一名里長赴大陸旅遊，台北地檢署認為涉嫌受陸方招待，違反反滲透法，去年十二月均傳喚到案，文山區里長聯誼會長、興家里長劉宗勳（右圖）被請回，忠順里長曾寧旖（左圖）八萬元交保。本報資料照片

二○二四總統立委選舉將近，不少里長以低價帶團赴中國大陸進行兩岸交流，並接受國台辦人員落地招待，各地都傳出被檢調搜索、約談，卻也讓不少旅行業者連帶受影響。有不具名的旅行業者抱怨，客人來買機票、辦簽證，業者根本不知道對方是誰，目前全台約有五十家業者也被要求配合調查，十分困擾。

不具名業者指出，在當前還有赴陸禁團令的情況下，一般業者僅能販賣機票、幫忙辦簽證，或是協助考察團聯繫當地地接社，站在業者立場，怎麼可能知道來買機票、辦簽證的消費者身分，或是去當地怎麼被接待？

該名業者抱怨，近期不少里長帶團赴陸被調查，同時也有約五十家賣票的旅行社連帶被影響，包括被要求提供旅客名單跟開票名單等，雖然不會有罰則，但仍十分困擾。

業者也提到，現在大陸很多地接社為了搶客，給出很低的價格，其中機票每人大約一萬出頭，團費每人一萬六千元以下都很合理，尤其三線城市因經濟不景氣，住宿一天約一千多元，若兩人一間又更便宜，其餘就是吃飯、遊覽車等費用，有些還會安排購物行程，再壓低團費價格，是否有對價關係很難證明。

一名李姓旅行業者也說，近期業界對於連帶被要求要配合調查，各個都抱怨連連，認為只是協助辦護照、簽證也有問題，實際上根本防不勝防。另一名主要經營大陸市場的陳姓業者表示，禁團令已讓旅行業者很難生存，現在連賣個票也會出事，可說是雪上加霜。

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