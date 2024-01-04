法務部查緝介選 鎖定新住民

二○二四大選投票在即，法務部上周在行政院會報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式時，竟將新住民列為首位，直指境外勢力會藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪，多位與會官員表達不認同。據指出，與會的桃園市副市長蘇俊賓當場提醒，這種標籤新住民的做法有待商榷，台南市長黃偉哲也認為不宜。

法務部日前舉辦選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗提醒「黑、紅、金」挑戰，「紅」即境外勢力介選。移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒指出，針對重點對象布雷，關注新住民及其團體於選舉期間是否有參加餐會、赴陸接受招待等情形。

上周行政院會 法部提介選因應

行政院長陳建仁上周四行政院會聽取「境外勢力介選態樣及因應策略」報告，法務部檢察司表示加強查察五大新興介選模式，包括「新住民」藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪；「赴陸旅遊」透過親陸民代招攬組團赴陸旅遊；「不實民調」資助資金指示製作不實民調；「不實訊息」透過赴陸訪團返國傳遞不實訊息；「深偽技術」傳遞深偽假訊息。

陳建仁裁示，為阻絕境外勢力介選的干擾，務必全力配合全線清查境外勢力介選人員，並全力偵辦境外勢力介選案件，秉持速查嚴辦原則，持續向上溯源追查共犯，阻斷境外勢力在台網絡，徹底清查並刨除境外勢力在台根基，守護我國自由民主法治的環境與文化。

蘇俊賓：不應貼新住民標籤

不過，對於新住民被貼上標籤，在場官員認為不妥。蘇俊賓提醒，不法交流或特定動機交流要嚴查，但建議不要把新住民當作一個標題，絕大多數新住民不會做這樣的事，不應把新住民貼上標籤，新住民旅遊、交流應避免汙名化。黃偉哲也呼應，指法務部報告單獨把新住民列出來，的確有觀感問題，建議調整。

當天也與會的台北市副市長李四川表示，這是標籤化新住民，又是法務部的報告，會讓新住民感到害怕，非常不妥；新住民並非全來自大陸，難道其他國家也來介選嗎？新北市副市長朱惕之也說，確實有與會人士認為把新住民標籤化是非常不妥的。

法務部：任何身分一視同仁

法務部在院會後修正簡報內容，將「新住民」標題改為「在地協力」，並將「藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪」修正為「藉由在台特定團體發展組織從事介選犯罪」。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨要選票時就說台灣是共融多元的社會，要政治追殺時就不惜把新住民當祭品，是不折不扣的歧視，非常惡劣，不支持民進黨就被抹成中國介選，對來自中國大陸的新住民更是不合理。

對此，法務部表示，報告僅在呈現新興境外勢力介選犯罪諸多態樣，其中報告查獲境外勢力透過特定新住民在台介選情事，所以列為新興態樣，並非指涉全部新住民皆為境外勢力介選成員，只是在提醒國人提高警覺，如有違法，任何身分均一視同仁，依法嚴辦。

也是新住民家庭的蘇俊賓表示，法務部長蔡清祥事後願意調整簡報內容呈現方式，這點還是肯定，但新住民動輒被標籤化汙名化，這部分執政黨有相當的責任。

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