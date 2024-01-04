專家觀選／解決缺電 要抑制電力消費成長

總統大選倒數，能源氣候議題雖非民眾最關注的議題，卻是這次選舉重點之一。這幾年台灣是否缺電、電力如何配比，小從百姓、企業，大到國外商會都在討論，政府不斷說「不會缺電」，但在無競爭市場、電價又極度扭曲的情況下，談電力配比意義並不大。

台灣長期追求極低的電力價格，甚至為壓低物價、避免民怨，不惜連連凍漲，結果台電預期虧損將逾四千億元。諷刺的是，台灣逾百分之九十七能源依賴進口，印證在沒有市場調節、又缺乏價格機制下，稀有資源會被不當的配置與不效率的使用；回到最根本原因，台灣之所以缺電，就是無法有效抑制電力消費成長。

一個國家不是不能有能源配比，但要先貫徹使用者付費原則，讓消費者了解花多少錢可以選擇什麼樣的電力，政府就不用因選票壓力刻意壓低凍漲電價。事實上，東亞國家中，「我國自由化程度僅比北韓好一點」。

COP28決議以提高再生能源的裝置容量作為目標，是個非常不負責任的說法。像是太陽光電、風電等所謂間歇性再生能源的供電能力，與當下氣候有關，有時不來電、有時又電太多，這些都可能危及系統安全，應針對不同階段的間歇性再生能源併網程度，建立彈性系統來因應。

這幾年來，台電看似做了一些，但實則遠遠不夠，不少外商對於台電能否即時建設完成離岸風電併網所需的線路容量與變電所有疑慮，制度與市場方便更是貧乏，其中最誇張的是，經濟部與台電竟以支持淨零路徑為其一理由，暫緩電業法中明訂的拆分台電。

能源政策部分，目前三位總統候選人都聚焦在占比的高低，但政府沒告訴大眾的是，依執政黨版本，火力電廠占比將是三位候選人最高，依此方案，若跟日韓兩國相比，二〇三〇年我國電力排放係數將比日本多三成、比韓國多五成。

從抑制全球氣候變遷的角度來看，真正要追求的應該是，如何盡可能最大限度的減少溫室氣體排放，而非最大化的增設特定技術，即便是再生能源。

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