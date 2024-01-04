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趙少康：若當選 找柯郭討論閣揆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨副總統候選人趙少康今晚接受「董事長開講」專訪，談及總統後候選人侯友宜受專訪時，提及當選籌組聯合政府。趙少康今拋，選後把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘請來，行政院長都可以討論，這是趙的個人意見，但相信侯友宜也希望多點人進來。圖／截自董事長開講YouTube直播
國民黨副總統候選人趙少康今晚接受「董事長開講」專訪，談及總統後候選人侯友宜受專訪時，提及當選籌組聯合政府。趙少康今拋，選後把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘請來，行政院長都可以討論，這是趙的個人意見，但相信侯友宜也希望多點人進來。圖／截自董事長開講YouTube直播

國民黨副總統候選人趙少康昨晚接受「董事長開講」專訪表示，自己支持聯合政府，若當選，選後將把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都請來，「行政院長都可以討論」。趙雖強調這是他的個人意見，但相信國民黨總統候選人侯友宜「也希望多點人進來」。

對於網友提問，大陸民主化後和平統一的可能性，趙少康回應，他能管的是未來四年，之後事情不是他能管的，目前看不出兩岸有統一基礎。他認為要能夠坐下來談經貿合作、共打犯罪、台商權益如何保障等這些問題，先恢復成前總統馬英九時期狀況，當選未來四年不可能談統一，以後可不可以，誰也不知道。

【記者侯俐安、林銘翰／台北報導】新北市國三生割頸案震驚社會，男學生父母昨天沉痛發表公開信提出四點呼籲，信中強調「我反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生」。國民黨總統候選人侯友宜表示，當執行與不執行死刑的權柄掌握在執政者手上時，支持廢死或反對廢死，就是有意扛起國家大任的人，無法迴避的立場，他也再次問民進黨總統候選人賴清德，「是否支持廢除死刑？」

民眾黨昨也舉行「賴清德在總統辯論的九大謊言」記者會，批評賴清德「誠信破產、說謊成性、知法犯法、造謠抹黑、嚴重失格、兩面手法、欺騙社會、慣性雙標及迴避弊案」。民眾黨不分區立委候選人黃國昌說，賴清德在辯論會混淆視聽，未來要讓人如何相信他的誠信？請賴清德出面說清楚講明白。

2024選舉 2024總統選舉 廢死 趙少康 侯友宜 郭台銘

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