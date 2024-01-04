法務部鎖定新住民介選 學者：某種恐怖

法務部將新住民列為境外勢力介選之首，引發爭議。國民黨立委齊聲批評，並點名民進黨不分區立委候選人沈伯洋支持「境外勢力代理人法」，代表民進黨立場。學者稱，這是某種程度的恐怖。沈伯洋認為，未來不光是針對人，金流也要處理。

國民黨立委李德維認為，這是羞辱，這種族群情結對於民主自由是非常諷刺的意識形態，民進黨是赤裸裸的歧視陸配，以意識形態的暴力對待陸配，他也質疑民進黨總統候選人賴清德把沈伯洋列在不分區立委候選人第二名，表示沈的理念代表民進黨。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，新住民在台近百萬人，與我國民結婚，融入我國社會，法律上歧視新住民相當不合適，不應以身分作區分，他強力反對。

師大政治所教授曲兆祥認為，這是某種程度的恐怖，現在只是不用「匪」字眼，名詞不同，但所指的事情是一樣的，認為到處都是匪諜，也顯現自我信心不足，甚至是內部不信任。

政大法學院副教授廖元豪說，要有明顯證據才可以指人為代理人，間諜行為是受真正有權者指示，有拘束力，指控人家做間諜行為、滲透行為非常嚴重，不能只因有招待或有關係而認定，這類話語非指涉個人，是泛指整個族群，該族群無法反證，因是扣整個族群帽子，例如美國在二戰期間，將日裔居民都關到集中營，認為日裔居民有些人是具有危險性的。不論是法務部的說法，或將來立法往此方向，不也一樣？

若論「代理人法」法案，廖元豪說他倒不反對，倘若定得好，其實比現在的「反滲透法」更好，但必須清楚界定，何謂委託、指示、當代理人，基本功能是登記跟透明化。不會因為曾受招待，返台後助選便遭法辦。

沈伯洋說，保障言論自由是基本概念，在野黨的批評，也是未來代理人法案盤點內容一環，例如有些里長、新住民被中共統戰，其實是被害者，是否要直接認定成代理人？被害者和加害者角色要區分清楚；未來不光是著重人的處理，金流也是要先處理的重點。

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