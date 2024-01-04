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冷眼集／綠營眼中新住民 選舉才有價值

聯合報／ 記者李光儀
副總統賴清德（右三）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。本報資料照片
副總統賴清德（右三）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。本報資料照片

法務部在行政院會毫不遮掩將「新住民」列為「接受中共介選的關注對象」，雖然經過台南市長黃偉哲、桃園市副市長蘇俊賓提醒，才匆匆改為「在地協力」，但歧視之情，昭然若揭。民進黨以前為了選票，溫情喊話說新住民是家人；現在同樣為了選票，把新住民抹紅成五大境外勢力介選之首，「新住民」是刻在民進黨選舉裡的名字，只有選舉時才有利用價值。

長期以來，民進黨就被批評是「充斥大福佬沙文主義」的政黨，不僅是新住民，其實客家、外省甚至原住民，也都很難在民進黨取得話語權。其中因為政黨意識形態，新住民中的「陸配」和外省族群，更常常成為綠營「祭旗」對象。不久前的陸配徐春鶯傳出列入民眾黨不分區，卻遭包括民進黨總統候選人賴清德在內的綠營人士抹紅是共產黨員；近日賴清德「賴皮寮」爭議延燒，綠營卻拿「眷村改建」救援，就是明證。

其他諸如陸生納保、疫情期間的「小明是否能來台灣」事件，更足證民進黨對「大陸來台新住民」的歧視態度。但這是否意味民進黨對其他新住民就比較平等了？也不盡然。舉例來說，高居不分區名單第五名的羅美玲，民進黨宣稱她是「新住民代表」，但事實上她能入列，是因為她的夫家家族是綠營在南投的實力派樁腳，連派系分贓，也要偽裝成「照顧新住民」，只能說讓人無言了。

此次選戰，民進黨將「境外介選」列為重要打擊目標，說穿了，也不是真的為了「端正選風」，而是「以反介選之名介選」，營造「中國介入台灣選舉」的印象；既然要塑造的是「中國介選」，那「大陸來的新住民」和「台灣人去大陸」，也就理所當然成為民進黨要「處理」的重點。

而民進黨列為不分區名單第二名、「黑熊學院」的院長沈伯洋，同時也是「境外勢力代理人法」最激情的擁護者之一。所謂的代理人法，就是將和中共有往來者揭露、登錄為「代理人」。其實，就是要把「扣紅帽合法化」。

可以想見，如果民進黨繼續執政，新住民尤其是陸配，還有與大陸有往來的學者、政黨、商人、一般民眾甚至媒體，處境都會更為艱難了。

法務部上周在行政院會報告五大境外勢力新興介選模式，將新住民列為首位，後經提醒才改為在地協力。圖／政院清查介選會議紀錄
法務部上周在行政院會報告五大境外勢力新興介選模式，將新住民列為首位，後經提醒才改為在地協力。圖／政院清查介選會議紀錄

2024選舉 2024總統選舉 新住民 民進黨 介選 陸配 賴清德 徐春鶯

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