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上脫口秀破1紀錄！趙少康自嘲失言成焦點 大讚賀瓏：未來副總統
國民黨副總統候選人趙少康日前受邀參加賀瓏夜夜秀，今在臉書發文稱讚，賀瓏是被喜劇耽誤的未來副總統。
趙少康臉書發文如下：
少康走出戰情室之賀瓏夜夜秀 你看了嗎？
感謝 STR Network - 薩泰爾娛樂給我這個新鮮挑戰，讓年輕人可以認識不一樣的趙少康。跟 賀瓏 Hello 的訪談內容昨天晚上8點上架，據說在線最高人數2.9萬人，創了紀錄。謝謝大家不嫌棄，到今天傍晚，點閱已經接近90萬次，是YouTube發燒榜第二。我大概看了留言，也沒什麼「酸民」，對我非常友善，真是令人開心。
我知道瓏哥的粉絲可能大多不是支持國民黨的族群，脫口秀也不是傳統的訪談模式，加上最近自己幾次失言都成為焦點，讓我更認真的準備夜夜秀，所幸沒有辜負大家的期待，應該還算好笑吧？
選戰過程，雖然南征北討耗費體力，但是有機會了解地方采風、吃了在地美食，更認識很多新朋友-瓏哥就是其中之一，真是收穫滿滿。
再次感謝賀瓏邀請我上節目，在夜夜秀，他就是我的老大、我的老闆，他形容我是被政治耽誤的喜劇演員，但我認為賀瓏相當具有潛力，你是被喜劇耽誤的未來副總統。
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