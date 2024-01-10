下個4年換誰做主？2024總統立委大選 即時開票實況鎖定聯合新聞網

2024總統立委大選在1月13日正式登場，選民們齊心關注最新選舉動態、即時開票資訊，《聯合新聞網》將在下午4點後同步進行開票實況，最完整的票數統計請鎖定「2024大選開票專區...

2024-01-10 08:00