下個4年換誰做主？2024總統立委大選 即時開票實況鎖定聯合新聞網
2024總統立委大選在1月13日正式登場，選民們齊心關注最新選舉動態、即時開票資訊，《聯合新聞網》將在下午4點後同步進行開票實況，最完整的票數統計請鎖定「2024大選開票專區」。8年魔咒是否應驗？2024藍綠白換誰當家？《聯合新聞網》將帶您掌握最詳盡的大選情報，以各角度剖析本屆選戰！
第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉同時舉行，選民的3張選票分別為總統票、立法委員票及政黨票。藍綠白力拚選戰，不僅總統選情打得火熱，立法委員席次更是一大關鍵，各政黨究竟能否搶下過半數的席次，將成為本次投票聚焦的看點之一。
追蹤2024大選資訊，《聯合新聞網》將以圖表呈現最完整、最即時的選情數據，關注「總統開票實況」一眼看懂藍綠白哪組候選人領先，同步解析各縣市得票狀況，觀測藍天、綠地版圖是否翻轉。
你家的選區換誰來服務？「立委開票動態」聚焦區域及不分區立委開票動態，且另設有「熱門立委開票專區」，讓選民一覽打得最火熱、競爭最激烈的選區即時選情。
《聯合新聞網》更開設了「各地開票實況轉播」、「臉書討論區」，邀請各路網友雲端相聚，大家一起來暢聊選舉大小事！看完開票數據後，還有最多元、最專業的2024選情評析，「圖表看選情」將以圖像解析2024大選六都得票率狀況、立委總席次變化與本屆立委選舉10大人氣王；「選後分析專區」將邀請最熟悉大選情勢的專家們，分享並剖析此次選舉的縱觀面向。
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