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法界人士憂心：政治辦案毀公信力

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供
最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供

針對檢調在大選期間大舉查辦中共介選，學界、法界人士紛紛呼籲，國安案件動見觀瞻，出手不慎，影響司法威信；司法不能以意識形態辦案，政治也不該藉由司法影響選情，不然司法公信力持續低落、形象不斷毀敗，恐是覆水難收。

政治大學法律學系副教授廖元豪指出，國安案件動見觀瞻，證據要夠強才能發動偵查作為，寧可「一出手就中」，不要弄得貽笑大方、雷聲大雨點小。

廖元豪說，偵辦國安而國安法第二條第一項規定「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」，反滲透法規定「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助」，但法條定義模糊不清。

曾處理過國安案件的律師指出，司法不能以意識形態辦案，政治也不該藉由司法影響選情，不然司法公信力持續低落、形象不斷毀敗，恐是覆水難收，提再多司法改革也無法挽救。他指出，尤其反滲透法難以和國安法區分，無疑是疊床架屋，混亂法秩序，且在選前通過也讓人不免有「政治考量」。

捐款介選？台企聯：假新聞

【記者陳政錄、廖士鋒／綜合報導】台灣大選近，日前有媒體報導中共利用台商介選，指控大陸台企聯要求台商捐款給國民黨，台企聯昨聲明反駁，稱該報導是假新聞、真汙衊，強調從未以秘書處名義發過向台灣特定政黨捐助政治獻金的通知，有關媒體移花接木製造假新聞混淆視聽，企圖影響選舉結果，居心叵測，讓台商淪為被抹黑攻擊的對象。

2024選舉 2024總統選舉 國安法 介選 假新聞 反滲透法

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