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學者：媒體變形國家隊 網軍進公部門

聯合報／ 記者林政忠／台北報導
蔡政府執政後網軍、側翼更加猖獗，數次運用網軍打選戰皆獲得輝煌戰果。示意圖。路透
蔡政府執政後網軍、側翼更加猖獗，數次運用網軍打選戰皆獲得輝煌戰果。示意圖。路透

副總統賴清德二○一九年黨內總統初選，曾公開懇求蔡總統要求網軍停止攻擊他，賴清德當時間接證明連總統都有網軍，以及網軍攻擊同志也不手軟。蔡政府執政後網軍、側翼更加猖獗，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，媒體收買愈來愈重，寒蟬效應愈來愈大，網軍公然進入政府部門，以機要人員卡位，成為「集體犬儒症候群」，民眾愈來愈難看到客觀公正的真相。

杜聖聰憂心說，當網軍、側翼進入行政部門，服膺當權者，文官體制將被破壞殆盡，如果執政者只為了追求「聲量治國」，難保不會出現「側翼國家隊」，這不是犬儒化，什麼才是犬儒化？

民進黨在野時常標榜「黨政軍退出媒體」，如今卻變形為「媒體國家隊」，國家機器堂而皇之介入，亂象叢生，形成「沉默螺旋效應」，極端意見取代主流意見，絕大多數民眾變成「沉默的公民」，不是沒意見，而是不想被網軍出征。政大傳播學院兼任教授鄭自隆指出三大問題：政論節目立場極端化、廣電媒體監理失衡、內容產業缺乏發展目標。

國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，很多民眾都感受到電視新聞偏差愈來愈明顯，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）似乎不聞不問，公部門應該要委託客觀調查，可以透過內容分析確認新聞偏差是否存在，並請電視台自律。

賴祥蔚也說，網軍問題也是民進黨執政後的新問題，連賴清德都曾批評過網軍，至於網軍有沒有傳播假訊息、破壞選舉公平、意圖使人不當選，中選會、內政部、數發部應該提出具體措施來調查並處理，主管機關若放任不管，只會傷害台灣社會。

對於公廣集團預算長年仰賴政府補助，公共媒體的獨立性、中立性飽受質疑，甚至被質疑「綠化」，賴祥蔚說，賴清德日前宣布要讓公廣集團強化台灣的國際話語權，恐怕是誤把公廣集團當成國家宣傳機器，「要小心把公共媒體變成國家媒體」。

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