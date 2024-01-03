新聞眼／監察院長踩灰色地帶 應懂避嫌

二○一九年民進黨高雄立委賴瑞隆尋求連任，小港競選總部成立，總統府秘書長陳菊現身站台，陳菊被問到不接任蔡英文競總主委的原因，她說，「如果我接任主委，我會覺得在行政中立上會被質疑」。當年陳菊為了避免被質疑而堅守行政中立，時隔四年卻踩上灰色地帶。

政務官「假視察、真輔選」遊走行政中立的紅線邊緣，執政黨將公務行程穿插候選人行程，或是在執政黨候選人選區「剛好」宣布政見為候選人加分，這次選舉更歷歷在目，身兼副總統的民進黨總統候選人賴清德和行政院長陳建仁做了示範，賴清德一喊加碼，行政院就光速宣布，展現執政團隊的絕佳默契與行政資源輔選的超高配合度。

行政院長陳建仁十一月到花蓮視察文化產業園區傳出是「先輔選再趕視察」；立法院副院長蔡其昌到台中會勘，陳建仁受邀出席後改為視察行程，都曾被批評以視察之名行輔選之實。執政黨大撒幣送禮只要一句「地方不需要嗎？」就能掌控話語權。

陳菊被拍到與民進黨立委候選人先後進出教會，陳菊辦公室以「到場時沒有任何政黨候選人在場，也不清楚前後是否有任何候選人前往」回應，但兩人擦身入場、恰巧都由同一位新潮流嫡系官員接待，進出教會的民進黨黨工穿著背心、帶著候選人競選文宣進進出出，在場的陳菊一句「都不知道」，無法解釋無視行政中立、無視法令的行徑。

當年陳菊為避免為人口舌而不接任蔡英文的競總主委，如今理應獨立超然的監察院長，卻連「避嫌」兩字都不自知，監察院長陳菊打臉總統府秘書長陳菊，原來行政中立講假的？

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