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社運界批綠：意見不同就打壓

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
民進黨在野時與社運和環保團體上街頭抗爭，蔡政府執政八年來，反對意見卻被打壓成中共同路人，藻礁公投領銜人潘忠政感嘆，現在公共議題毫無討論空間。本報資料照片
民進黨在野時與社運和環保團體上街頭抗爭，蔡政府執政八年來，反對意見卻被打壓成中共同路人，藻礁公投領銜人潘忠政感嘆，現在公共議題毫無討論空間。本報資料照片

蔡政府執政近八年，對於南鐵東移案、開放萊豬，到開發天然氣第三接收站等立場，皆與過去民進黨在野時所宣揚的理念有很大的不同，被批評「執政以後就換了腦袋」；過去民進黨曾和社運界站在一起，如今，社運和環保人士說，側翼網軍猖獗，公共議題的討論毫無空間，持反對意見就被打壓成中共同路人。

民進黨過去在野時，曾力挺居住正義、重視食安，同時對環境保護的議題不遺餘力，但在蔡總統任內卻爆發不少社會運動，包括在居住正義方面，先後爆發台南南鐵東移迫遷案、新北大觀社區迫遷案，乃至於近期浮上檯面的桃園龍科三期擴建徵收案，皆遭到社會的批判，而民進黨政府說一套做一套，最明顯的莫過於二○二○年八月宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉。

在環境議題方面，蔡英文曾在二○一三年、擔任總統前公開表示「藻礁永存」願望，然而後來卻規劃開發設立天然氣第三接收站。她事後則辯稱，當年說藻礁永存是指「觀新藻礁」永存，非桃園大潭觀音藻礁，更表示，三接沒有蓋在藻礁上，遭到環團的大力批評。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，猶記當時藻礁公投聲勢上來後，他每天在網路上都在封鎖、解友，因為只要發表關於「護藻礁」的言論，就會被大量的網軍、側翼攻擊，立馬成了中共同路人。潘忠政心有餘悸地說，「可以說是窮於應付！公共議題的討論是毫無空間。」

長期參與社會運動的台鐵產業工會秘書長朱智宇觀察，蔡總統連任之後，公共事務討論空間就不斷在縮小。他指出，在自媒體，和政黨側翼的蓬勃發展之下，很多值得討論的議題在網路意見領袖一句話後，持反對意見的都變成支持中國、打擊本土政權的惡人。

「社會確實產生分裂，而社會意見的分裂並不是在議題的對錯上產生的，反而是在維護政權下被製造出來的！」朱智宇表示，那樣的噤聲確實打擊到社會抗爭的力量，而在疫情肆虐期間，社運無法透過講座或是線下活動串連，更難以發聲；在抗中保台之下，社會各類的多元議題無法進入討論，假如社運團體不是一起維護本土政權永續，就會被打成傷害本土政權的惡人，沒有進一步談改革的空間。

師大政治所教授曲兆祥表示，蔡政府八年執政，讓台灣走上國際舞台，值得肯定，但對於蔡英文總統任內社會衝突加深，顯然「執政以後就換了腦袋」，只要當選成為國家的領導人，就會發現很多問題不是那麼容易，在野黨執政後，就是一種角色的轉換，到底要以理念為優先，還是以國家利益為優先，未來無論誰執政都必須面臨這樣的抉擇。

2024選舉 2024總統選舉 社運 側翼 網軍

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