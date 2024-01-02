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趙少康辯論會談核電政策引議 侯辦引新北市府新聞稿反擊台電說法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨副總統候選人趙少康。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
國民黨副總統候選人趙少康。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

國民黨副總統候選人趙少康1日在副總統辯論會上，面對民進黨副總統候選人蕭美琴質疑，新核電廠可以蓋在哪時？表示新北可以放16部核電機組，對此經濟部質疑，國民黨總統候選人侯友宜在新北市長任內，卻長期反對核一、核二的核廢料乾貯設施。對此，侯辦回應說，是台電後續水保工程不按圖施工，且計畫送了13次都不修正。

新北可放16個機組

趙少康1日在電視辯論會上，面對民進黨副總統候選人蕭美琴提問，新核電廠要蓋在哪裡？核廢料要怎麼處理時，他主張新北應有16座核電機組設置空間，核一到核三廠都可以放四部機組、現在各只有兩部，核四廠可以有八部機組、現在只放兩部。

趙少康還說，上次去屏東，周邊居民都跟他說希望核三廠延役，可以領補助款而且核電又不危險，還能讓電價降低，有什麼不好？他還語帶諷刺地回應蕭美琴說：「妳最尊敬的美國怎麼處理核廢料，我們就怎麼處理，美國掩埋為什麼我們不能這樣做！」

廢料都沒地方放

對此，經濟部發布聲明稿表示，趙少康主張在新北大量增建核電機組，應先詢問長期連乾貯設施都不支持的侯友宜看法為何？經濟部指出，40年前台電規劃認為廢料存放不在電廠內，但現在廠內已在興建侯友宜要求的室內乾貯設施，若要用40年前的規劃將有空間限制，「建議侯友宜、趙少康要先溝通」。

此外，經濟部表示，核四廠原保留擴充機組空間，但地質新事證調查顯示，有斷層穿越，已不適合再興建機組。經濟部說，國民黨正副總統候選人搭檔政見相反，經濟部與台電僅能就核電廠空間運用，說明目前的規劃。

掩埋計畫已被否決

台電則表示，針對核廢料處理，趙少康稱美國怎麼做、台灣就怎麼做，但事實上美國高階核廢料（用過核燃料棒）最終處置計畫「雅卡山計畫」因當地民眾反對，在2008年早已中止。台電指出，全球也沒有正式營運的核廢料處理場；至於很多國家採取的乾式貯存，在新北市被卡關多年，「侯友宜最了解情況」。

對此，侯辦回應說，有關台電聲稱「核一乾貯設施完工10年，因新北市府卡關無法使用，102年到107年，台電送審13次計畫都未得同意。」新北市在7月就曾發新聞稿指出，台電申請水保計畫卻不按圖施工，被新北市查到違規只好提出變更設計計畫。經土木技師公會提出專業修正意見，計畫送了13次都不修正。

台電不送水保計畫

新北市早已於107年發函將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件全部檢還台電，現今新北市尊重法院判決，惟台電卻遲遲不補送水保計畫來核定，造成無卷可審，請問台電是要新北市核定天書嗎？現在反稱市府卡關，實為倒果為因，顯然未重視高放射性核廢料貯存安全之改善。

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