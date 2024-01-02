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2024選戰溫度計／選前封關當選率預測！ 賴清德、侯友宜、柯文哲誰入主總統府？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
國民黨總統候選人侯友宜（左起）、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德。聯合報系資料照
國民黨總統候選人侯友宜（左起）、民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德。聯合報系資料照

文／陳宣懿、陳彥羽

2024總統大選倒數11天，今（2）日為民調封關日，最新總統當選預測出爐，賴蕭配和侯康配選情持續膠著！前一日(1/1)侯康配當選率超過賴蕭配0.1％，今日賴蕭配又反超，兩組候選人僅差距1.27%！根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（2）日最新公布的總統候選人預測當選率，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選率38.33％，贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的37.06％以及民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的24.61%。對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇指出，數據與現行民調趨勢非常接近，因為目前無法看出誰是穩定領先，所以在最後階段候選人需要積極補強優勢、補足弱勢。劉嘉薇表示，在剩下的時間當中，可以去觀察有無突發事件，像是中國在這段時間會不會有一些動向，或是候選人本身有無出現爆料，這些都能提供給選民參考。

image source：選戰溫度計

選前大造勢影響棄保效應！賴祥蔚：只要5%的人棄保就能改變選舉結果

對於2024大選各家封關數據結果，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說明，從預測當選率和各家民調來看，還是國民黨、民進黨獲勝機率比較大，除了觀察各黨支持者的投票率外，還要看「棄保效應」最後有無發酵。在選前的大造勢中，可以看各黨如何去營造自己的聲勢，若有黨派明顯在大造勢中的聲勢較弱，就非常有可能會被棄保掉，但這個棄保的比率不會很高，但只要有5%、10%的人發動棄保，就足以改變選舉結果。

賴清德臉書拜年拉票獲關注 小草串連活動拉抬柯文哲好感度

比較近一週3組正副總統候選人各面向指數，賴蕭配聲量、新聞擴散廣度、粉絲互動力數值最高，柯盈配好感度最高，侯康配各面向指數則是穩居第二、三。賴清德1日在臉書祝大家新年快樂，「我和蕭美琴的新年願望，就是希望能在1月13日贏得總統大選、國會過半，更要祈求國泰民安，和全國朋友，一起攜手上架台灣」。

而民眾黨支持者發起「1月1日萬眾1心，全台小草站出來！」活動，北起基隆、南至屏東串連起多個縣市，高舉自製標語口號，高聲疾呼義無反顧拚一次，引起網友熱議，「加油拚到底」、「逆轉勝」。

趙少康辯論會辭中廣董事長 侯友宜大讚「智慧、魄力、格局」助攻聲量

至於趙少康1日則在辯論會上宣布，即刻辭去中廣董事長，並當場簽名，隨後，更宣布若當選，「副總統薪水一毛不拿，全部捐出去」，仁愛路副總統官邸也不住，當作青年住宅用。對此，侯友宜發文表示，「智慧、魄力、格局！」這是趙少康在全體國人面前，展現的個人特質，也是他比其他兩名候選人，更有資格擔任副總統的證明。

image source：選戰溫度計

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10家媒體最新封關民調出爐！侯康緊咬賴蕭、柯盈第三

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