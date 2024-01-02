影／土城車隊掃街缺郭台銘 趙少康：躲起來對形象不好

鴻海創辦人郭台銘自從屏東縣長周典論傳出收受500萬元換1萬份連署書，郭台銘自今仍未現身，今鴻海總部、立委土城選區藍營候選人林金結邀請副總統候選人趙少康車隊掃街，趙少康說郭台銘到現在都沒消息，躲起來對形象不好。

日前傳出周典論因收受500萬元換1萬份郭台銘聯署書，藍營副總統候選人趙少康痛批這是政治收押，綠營藉此壓制周典論在屏東輔選，也威脅郭台銘不敢出來挺國民黨。

由於土城為鴻海總部，土城各方泛藍勢力都希望拉攏郭台銘聲勢，趙少康今對此表示，郭台銘到現在沒有消息，把周典論壓起來對郭台銘形成壓力，郭台銘要想清楚該如何。趙說，郭台銘躲起對形象各方面都不好，郭台銘一輩子英雄，這次也要希望有英雄表現， 時間不多應該要站出來。

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