國民黨今串連路口拜票 侯友宜1月9日回防「嘉」鄉辦造勢晚會
國民黨發起全台串連路口拜票活動，嘉義縣海區立委候選人詹琬蓁響應活動，今天早上在朴子市光復路與山通路路口向民眾拜票，隨即也到各鄉鎮車掃拜票；另，總統候選人侯友宜則將在1月9日回防家鄉，在嘉義市港坪運動公園舉辦嘉義縣市聯合造勢晚會。
海區立委候選人詹琬蓁響應串連路口拜票活動，今早與侯友宜嘉義縣競選總部海區總幹事李國勝議員及朴子區多位里長及社團幹部，在路口跟大家打招呼，一同向民眾道早安懇託，希望鄉親全力相挺嘉義子弟，把3號侯友宜、1號詹琬蓁送進總統府及立法院，攜手一起為嘉義縣打拼。
詹琬蓁表示，今早串連路口活動一結束，便在李國勝陪同下到東石鄉展開車掃活動，繼續尋求鄉親支持，她會在1月13日選舉前會完成海區8鄉鎮市車掃，努力做最後的衝刺，相信多年努力耕耘會被看見，希望鄉親給她和侯友宜一個機會，也給嘉義縣一個翻新的機會。
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