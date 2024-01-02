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趙少康：綠能已成了貪瀆的外衣

聯合報／ 記者林銘翰丘采薇／台北報導
副總統候選人辯論會昨天下午在公視登場，民眾黨吳欣盈(左起)、國民黨趙少康、民進黨蕭美琴三人正面交鋒。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人辯論會昨天下午在公視登場，民眾黨吳欣盈(左起)、國民黨趙少康、民進黨蕭美琴三人正面交鋒。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

能源議題成為副總統候選人電視辯論會關注焦點。民進黨副總統候選人蕭美琴提問國民黨副總統候選人趙少康，新建的核電廠要放在哪裡，產生的核廢料又要怎麼處理。趙少康則反指，民進黨放著便宜的核電不用，「現在還在問核電廠要蓋哪裡」；至於核廢料放哪裡，「美國怎麼處理，我們就怎麼處理」。民眾黨副總統候選人吳欣盈也說，不要把非核家園當成意識形態操作。

蕭美琴在提問指出，趙少康跟國民黨總統候選人侯友宜，分別提出不同的核電主張，根據台電公司估算，台灣要新建好幾座核電廠，請問這些新建的核電廠，未來要蓋在哪裡，而產生的核廢料又打算怎麼處理。

趙少康表示，蕭美琴說侯趙不負責任，但是民進黨的能源政策，才是不負責任的能源主張，今天如果不使用核電，台灣在二○五○年不可能達到淨零的目標，民進黨政府放著便宜的核電不用，現在還要問核電廠放在哪裡。他並說，自己最近到屏東跑行程，當地的居民都希望核三廠延役，就是因為核電廠沒有危險，還能領到很高的補助款。

趙少康還說，有關核廢料要放在哪裡，「妳最尊敬的美國，美國怎麼處理，我們就怎麼處理」，美國現在採用地下掩埋，挖深以後把它強固起來，全世界幾乎百分之九十的核電國家都是這樣做，「我們不能這樣做嗎？」

趙少康更在提問時指出，綠能已經變成貪瀆的外衣，包括行政院前發言人陳宗彥、台南市經濟發展局前局長陳凱凌，還有民進黨前中執委郭再欽，全部都涉及貪汙跟性招待，且綠能的進度目前也達不到預期的一半。

蕭美琴回應，國民黨一直抹黑綠能、再生能源，「到目前為止，涉及到相關爭議，甚至是你們口中的弊案，不到百分之一」，但她也坦言，「我們必須承認，進度上確實有一點落後」，因為碰到疫情，但是政府會極力地趕進度。

吳欣盈說，民眾黨主張核一、核二廠延役，核四廠盡速全體盤查再來決定下一步，台灣應該以務實的態度面對核電，不要把非核家園當作意識形態操作。

針對能源爭議，蔡總統昨天表示，如果有新的核電技術，能確保核安並解決核廢料問題，且有足夠的社會共識，或許可以採取更開放的態度面對，但現階段這些條件都尚未成熟。台灣社會不應該持續在核電爭議上打轉，而是應該在非核的選項中大步前進。

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