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蔡元旦談話為賴滅火 趙批賴「和平最大威脅」

聯合報／ 記者丘采薇屈彥辰／台北報導
蔡英文總統（右）昨天在副總統賴清德（左）陪同下，發表元旦談話。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）昨天在副總統賴清德（左）陪同下，發表元旦談話。記者胡經周／攝影

民進黨總統候選人賴清德日前提到「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發侯柯陣營批評。蔡英文總統昨天為賴清德滅火，她說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。不過，國民黨副總統候選人趙少康指蔡「胡說八道」，批賴清德是「台灣和平最大的威脅」。

蔡總統昨天在總統府發表任內最後一次元旦談話，她表示，擔任中華民國總統，依照憲法、兩岸人民關係條例及其他法規來處理兩岸事務，這本來就是總統應該做的事情，她跟賴清德立場一樣，這八年來她也是這樣做。

蔡：憲法與九二共識 兩回事

蔡總統說，九二共識是國民黨主張用來跟中國協商互動的政治基礎，和中華民國憲法是兩回事，她已說過，「九二共識對國家主權的風險是有的，把九二共識跟憲法混為一談，會使得中華民國憲法淪為九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方」；所以她必須說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。

蔡表示，兩岸情勢轉變，所謂九二共識詮釋也在改變，「今天中國領導人已定調九二共識是一個中國的九二共識，而且要推動兩岸政治協商，跟實踐一國兩制台灣方案」，因此，九二共識、一中原則、一國兩制，就是三位一體的對台方案，而以接受九二共識為起點。

蔡總統說，如果一味附和九二共識，只會將台灣圈入中國所定義的九二共識，對中華民國台灣的主權是最大風險所在，而持續以九二共識為通關密語，向台灣人民表達可以與中國溝通，她要說，「溝通固然重要，但以主權交換，未免也太沉重了一些」。

副總統候選人辯論會昨天登場。國民黨副總統候選人趙少康批評蔡總統元旦談話是「胡說八道」。趙少康說，哪一位支持一國兩制？國民黨總統候選人侯友宜接受過嗎？還是他接受過？他們從頭到尾反對一國兩制，反對共產黨在香港的胡作非為。趙還批蔡是中華民國總統，怎麼老是拿習近平的話當聖經、當金句呢？

趙：賴、台獨、戰爭三位一體

趙少康並批評賴清德是台灣和平最大的威脅，賴不是口誤，那是賴的信仰、賴的價值，是賴一直以來的主張。他認為「賴清德、台獨、戰爭」才叫三位一體，才是風險、災難。

趙少康說，跟九二共識連結的憲法，是一個中華民國的憲法，一個中華民國的九二共識，九二共識的共識就是你說你的，我說我的，但從此之後就有一個共通的所謂通關密碼。

國民黨昨在新竹縣舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，侯友宜也說，「中華民國是我的媽媽」，賴清德心裡卻沒有國家觀念，他非常難過。

民進黨副總統候選人蕭美琴強調，有認同才叫共識，不認同不能叫做共識，這是懂中文的人都知道的，既然沒有共識，怎麼能把九二共識當護國神山？對於趙少康批評民進黨是兩岸最大風險，蕭美琴也反駁說，全世界都公認中國才是兩岸最大風險。

民眾黨副總統候選人吳欣盈則批評藍綠，一個靠中、一個反中，都失去台灣自主性；民眾黨主張「可以合作就合作、需要競爭就競爭、該對抗就對抗」，藉此提升台灣競爭力。

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