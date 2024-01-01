賴清德撇清「卡管」 管中閔怒轟逃避責任
民進黨總統候選人賴清德前天於總統候選人電視辯論會中表示，管中閔能當台大校長，是他在行政院長任內核定的。管中閔昨天在臉書貼一張黑色字卡，寫道：「二○一八年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選迫害校長當選人，破壞大學自治，當時的行政院長：賴清德」。
管中閔卡上「賴清德」三個字的字體明顯較大；該文也寫道，「聽總統候選人辯論會有感：迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。國民黨總統候選人侯友宜在管的貼文回應，賴清德說過的話、做過的事全部都留下紀錄，「侵害學術自由、迫害大學自治的黑手，全民都看在眼裡！」為管加油。
國民黨也抨擊，二○一八年民進黨基於綠色偏頗的意識形態，傾全力干預台大校長遴選，破壞大學自治，一年內有三任教育部長為「卡管案」下台，大家仍記憶猶新。當年教育部長葉俊榮宣布對台大校長遴選委員會決議「勉予同意」管中閔上任台大校長，傳出賴清德認為葉俊榮未能事前溝通而約談葉，之後葉俊榮請辭獲准，這些情節正顯示賴清德是卡管關鍵人物之一。
「卡管案是台灣民主選舉以來，當政者迫害大學自治最黑暗的一頁。」國民黨說，這在賴清德擔任行政院長時發生，賴還敢說事後是他核定管中閔擔任校長，蓄意誤導輿論、逃避歷史責任令人不齒。
民眾黨總統候選人柯文哲表示，這就是把政治的手伸到大學裡面。他說，「北洋軍團都不敢去動北京大學，民進黨實在是很了不起」。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言