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賴皮寮爭議 賴稱「斷壁殘垣才修建」反擊侯柯實問虛答

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左四）今早前往平鎮鎮安宮參香祈福。記者曾增勳／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左四）今早前往平鎮鎮安宮參香祈福。記者曾增勳／攝影

民進黨總統候選人賴清德的老家陷「賴皮寮」爭議。賴清德今早受訪表示，萬里老家原址在1970年代是工寮，他家曾搬離，老家荒廢近20年，2003年在原址重建，台灣事實查核中心查核結果證明父親留下的工寮就是現在房子的位置，是因房子年久失修，一度斷壁殘垣才修建；他也反擊對手侯友宜柯文哲，對房子和土地爭議實問虛答。

賴清德今早前往平鎮鎮安宮、東勢建安宮參香祈福。對於台灣事實查核中心的查證結果，賴表示，事實查核中心已證明，現在房子的位置，就是父親留下工寮的位置，這一點沒有問題，因為房子年久失修，一度斷壁殘垣，才在這種情況下修建完成。

對媒體詢問如何看待民眾黨總統候選人柯文哲針對農地爭議二度哽咽。賴表示，人是感情的動物，碰到特別的人事物感動到流淚是人之常情，就像他日前回到萬里，看到老師、父老鄉親都站出來支持，也讓他感動流淚。

賴說，很可惜，柯日前將他的流淚扭曲為是為了房子，昨天柯在辯論會上也留下眼淚，但他不會說柯是為了他們家的土地流淚，希望柯能人同此心、心同此理，剩下最後幾天，還是應將選舉主軸回到國政上論辯，爭取國人支持，才是最重要的事。

賴清德也嘆，昨天辯論會上其他2位候選人，對他提出的問題都實問虛答，像他針對國民黨總統候選人侯友宜詢問房子爭議，甚至在新莊購地等問題，侯沒有回答；柯對自家土地問題也沒回答。

賴清德說，柯其實很清楚，如果這塊土地，是15年前柯爸媽幫忙購得，經過15年9次財產申報，柯怎麼都不知道？此外，若這塊土地真的是買來幫柯開業用的，為什麼是買農地而不是買建地？如果要回去開業，為什麼是合夥？如果只是要買農地，為什麼又把它闢建為停車場？社會上的質疑，柯文哲統統沒有回答。

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