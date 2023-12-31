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「中華民國憲法當兩岸護國神山」賴：給台灣帶來災難？

聯合報／ 記者侯俐安周佑政丘采薇／台北報導
總統候選人電視辯論會昨登場，三黨總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲激烈攻防。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
總統候選人電視辯論會昨登場，三黨總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲激烈攻防。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

總統候選人辯論會昨天登場，媒體代表提問是否認同中華民國憲法，民進黨總統候選人賴清德回答，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」國民黨總統候選人侯友宜表示，賴如果反對中華民國憲法，就勇敢說出來，不需要遮掩；民眾黨總統候選人柯文哲則質疑，如果不認同憲法，有何資格選總統？

賴澄清「災難說」是口誤

不過，辯論會後記者會上，賴清德澄清自己的談話，表示他是口誤，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。

昨天辯論會上，三位總統候選人從主權、憲法、兩岸關係等國家定位問題，展開激烈攻防；至於國家內政，也聚焦在貪腐、黑金、房地產等爭議，上演脣槍舌戰。

賴清德過去曾說自己是「務實台獨工作者」，遭到另兩位候選人圍剿。賴清德回稱，台獨基本上是主張台灣的主權獨立，是屬於二三○○萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國也與中華人民共和國互不隸屬，這個就是台獨的定義。

侯：這段話是賴內心的話

侯友宜表示，他反對台獨、反一國兩制，堅守民主自由制度，台灣未來由二三○○萬人來決定。賴清德如果連台獨都不放棄、連中華民國也說是一個神話，侮辱、否定、鄙視大家的國家，「這不是信賴台灣，是在謀害台灣」。

至於是否認同中華民國憲法，賴清德表示，中國在國際上的三階段論講得很清楚，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府。今天在國內，把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？

侯友宜表示，中華民國憲法永遠刻在他心裡，他反對一國兩制，要顧中華民國民主自由的民主體制，「兩岸之間按照我們憲法、法律」，賴清德如果反對中華民國憲法，就勇敢說出來，不需要遮掩。

柯文哲說，三人是選中華民國總統，不是選美國州長，也不是選大陸省長，當然要遵守中華民國憲法，如果不認同憲法，有何資格選總統？

賴清德在會後記者會上，聲稱「把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是帶來災難」是口誤。侯友宜在記者會上表示，前幾天賴清德在政見發表會說中華民國，他當時就覺得，怎麼會這樣，昨天辯論會居然又公開說中華民國是災難，他聽了非常難過，「國家生你、養你，竟然忘恩負義」。

侯友宜並說，這段話是賴清德內心的話，賴清德現在選中華民國總統，怎麼可以否定中華民國？還有資格再選下去嗎？

柯：賴重要議題沒準備

柯文哲在會後記者會表示，賴清德在台上最大的失誤，就是重要議題好像沒準備，講得亂七八糟，涉及國家定位要非常小心；柯諷說，晚上名嘴大概要很忙，怎麼替賴拗這句話，中華民國做兩岸護國神山會帶來災難，怎麼講這句話，「那你今天是要選哪個？」

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