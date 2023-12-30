高嘉瑜控逃漏稅 侯友宜委任律師：有證據拿出來
民進黨立委高嘉瑜日前指控國民黨總統候選人侯友宜，自2018年起就逃稅還施壓國稅局補稅。律師陳佳瑤今和侯友宜同台，陳表示，請高嘉瑜拿出證據，又昱公司怎可能為了逃漏稅才去設立公司？
陳佳瑤說，高嘉瑜指控侯太太家族逃漏稅，完全子虛烏有，逃漏稅是要被處罰的，請高嘉瑜拿出侯太太家族逃漏稅被處罰的文件或單據，「因為我們沒有逃漏稅、沒有被處罰，所以拿不出資料」。高嘉瑜如果有證據請拿出來。
陳佳瑤說，又昱公司從原來的23%綜所稅自動調整到33%，有時還繳到34%，都是最高標準，何來逃漏稅之有？又昱公司一開始設立就是為了合法繳稅，因為有發票。竟然有人在媒體上汙衊開公司是為了逃漏稅，要用個人繳稅，個人所得稅報40%，公司才報23%或33%，這是誤導大眾，故意曲解法律。
陳佳瑤表示，個人租房子不是所有租金都要繳稅，要先扣掉43%成本費用，57%才要繳稅，不是所有都拿去繳稅。財政部也明文規定，租房子有固定場所，有雇用人員，就不能用個人名義出租，一定要設立公司，要有稅籍編號，不能用個人名義出租房子，這是財政部規定，又昱公司怎麼可能為了逃漏稅才去設立公司？7-11賣飲料跟路邊攤賣飲料，誰會合法繳稅，誰會逃稅，這是很簡單的道理，全部都是抹黑、不實。
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