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賴營追打土地利益 侯營酸轉移「賴皮寮」焦點

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議延燒。民眾將賴皮寮當作打卡觀光景點。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議延燒。民眾將賴皮寮當作打卡觀光景點。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統候選人賴清德違建爭議，綠營轉攻凱旋苑，國民黨總統候選人侯友宜陣營也強硬回擊。賴陣營昨指稱，侯擔任新北市長至今，推動放寬的容積獎勵政策，幾乎都適用侯購入之土地，背後利益更加可觀。侯競辦反擊，民進黨一再抹黑合法資產，是為轉移「賴皮寮」焦點。

侯友宜昨感慨說，他作為一個男子，沒辦法把他太太被人汙衊的事情洗清白，這是他的不對，也說太太任美鈴有必要時會出來。侯友宜也批評賴清德不斷對他，尤其對他的家人抹黑，掩蓋賴不僅是違建又不誠信的事實。

侯競辦發言人吳亮賢表示，民進黨傾全黨之力抹黑侯友宜，複製五年前的手段，將毒手伸向侯無辜家人，證明民進黨已沒招，也證實侯公職生涯禁得起檢驗，侯家人不但一切合法，更以高標準自我看待，反觀賴清德凌駕在法律上，還放任黨內鷹犬肆意抹黑，選舉選到毫無道德下限。

侯競辦質疑，賴老家房屋稅及地價稅是否有依法繳納？稅捐處已表示，該屋未依規定主動申報，十一月間已二次通知房屋所有人補正申報；該屋不曾申報設籍，自然無繳房屋稅，不會有房屋稅繳稅紀錄。公職人員財產申報資料顯示，二○○八年賴清德擔任立委時，賴清德繼承的萬里老家，僅申報土地，未申報建物。賴未依法進行財產申報，還是賴知道該棟房屋是違建不能申報，試問賴是哪一個？吳亮賢也提到，賴清德除了有金孫護體、民進黨黨證護身，更憑藉一哭二鬧三賴皮的功力，涉嫌逃漏稅又賴著不拆，看在小民眼裡情何以堪。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 違建 賴皮寮

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