柯文哲快問快答／明天辯論會最想問賴清德、侯友宜這件事

民眾黨總統總統候選人柯文哲接受本報專訪時挑戰快問快答，針對辯論會想問民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜的一件事、藍白合過程是否感到懊惱、若當選總統會不會想去對岸訪問交流等題目，柯文哲逐一親自解答。

Q：辯論最想問賴清德的一件事？

A：你作為務實的台獨工作者，在美國政府已經明確表達不支持台獨的狀態下，請問你如何繼續務實地推動台獨？你不能選舉到了就不講台獨。當然我不用罵他說台獨金孫變台獨龜孫。

Q：辯論最想問侯友宜哪一件事？

A：坦白講 我不曉得要問他什麼。

（為什麼？）

我這個不能講實話，你要問他什麼。

Q：競選中最懊惱的事？是不是藍白協議？

A：發生在自己身上，就是一個學習嘛一個歷史嘛，所以我通常，我們會把它當作一個檢討的項目，但是也不用去懊悔。

Q：你最想跟民眾講一句話？

A：2024總統大選，它是一個台灣歷史方向的選擇，你要回到過去那個樣子，藍綠這樣每天意識型態吵吵鬧鬧，也不曉得幹什麼，還是就算了，我們就走向一條新政治新文化，就這樣而已啊！這是台灣人民的選擇。

Q：如果你有機會當選的話，會想要去對岸訪問嗎？或是想見習近平？

A：我跟你講齁，不用我去訪問啦！保證他們當天晚上就派人來談判。

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