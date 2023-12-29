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賴辦控新莊購地 侯營回嗆綠色恐怖

聯合報／ 記者蔡晉宇丘采薇林縉明侯俐安屈彥辰／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，賴競辦反控國民黨總統候選人侯友宜妻子任美鈴「凱旋苑」收高租金，任美鈴宣布即起補貼清寒青年入住，其他合約期滿後轉社宅或青年房舍。賴競辦昨再控侯女兒名下公司在新莊計畫性購地。侯競辦表示，民進黨一連串行徑就是為了拯救賴清德違法的萬里賴皮寮、台南毒爐碴爭議，賴不檢討自己違法，卻無情追殺合法，民進黨根本是綠色恐怖。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨到監察院檢舉賴清德萬里老家是違章建築，沒辦法做建物保存登記，所有權不可能轉移，賴清德長時間擔任公職，對於擁有不動產依法有申報義務，且擔任副總統後依法要交付信託，不僅沒有誠實申報，也沒有依法信託，直到謊言被戳破，突然拋出要將該建築公益信託，從頭到尾就是欺騙台灣社會和人民，但監察院至今毫無作為，根本是在包庇。

監察院表示，監院是一個獨立行使職權的憲政機關，非選舉造勢場所，請各界尊重監察院職權，並重申監察院秘書長李俊俋說法指出，不動產申報指具有所有權狀或稅籍資料之土地及建物，監院一向依法查處。

至於未登記建物是否為違建或有無稅籍，並非監察院之職權，應由相關主管機關處理。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 違建

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