聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫界上街爭權益 用腳投票離職潮

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
台灣醫事人員大聯盟11月舉行「黑十字運動」，呼籲政府及社會各界關注並尊重醫事人員及民眾的健康權益。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影
台灣醫事人員大聯盟11月舉行「黑十字運動」，呼籲政府及社會各界關注並尊重醫事人員及民眾的健康權益。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影

二○二四總統大選倒數，多個勞工團體發起工鬥環台，提出七大訴求，批評三黨候選人在勞工政策上通通都不及格，其中又以具有溫馴形象的醫事人員最受矚目。新光醫院副院長洪子仁表示，一九八四年健保開辦之初，不少醫界團體走上街頭抗議，但近三十年少見醫事抗議，這次忍無可忍，才會站出來，爭取權益。

本屆總統選舉一大特色為學生、勞工、醫事團體等多次上街頭，拉起白布條，提出不同訴求。其中醫師護理師、本土小牙醫、國際牙醫、中醫師、藥師輪番陳抗，拋出訴求，成為媒體關注焦點。

今年二月本土牙醫發起「躺平運動」在立法院前躺平抗議，認為國外留學返台的牙醫實習生名額排擠到本土牙醫生；幾天後，國際牙醫到衛福部前陳情，自認遭本土牙醫霸凌。後續本土牙醫動作頻頻，成為黑十字運動的發起單位之一。

醫療相關學系的增額，也引發爭端，成為另一番戰場，教育部核准中醫系、藥學系增額招生，引發基層中醫師、藥師反彈，於今年九月遊行至立院、行政院高呼訴求。

醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員則在今年十月發起遊行，抗議醫療現場讓他們「累成鬼」，護理師爆出離職潮、西醫基層、醫院健保點值降到○點九以下。

相關醫事人員十一月再度集結，發起「黑十字運動」，醫界罕見五師大會合（西、中、牙、護、藥），齊聚凱道抗議。衛福部長薛瑞元當晚回應，僅允諾給予護理人員合理薪資加給，但反對藥師、中醫師增額等訴求，則被打了回票。

洪子仁表示，一九九五年後很少看到醫事人員上街頭抗議，這次大爆發原因在於「疫情三年醫事人員壓抑許久」，政府一句「共體時艱」，讓醫事人員在高度壓力環境下工作，疫情後薪資結構不合理，加上工作環境惡劣，才會集結，公開抗議。

洪子仁說，除了抗議外，更多醫事人員「用腳決定」，離開醫療現場，以致湧現離職潮，許多醫療院所大缺工；台灣社會必須面臨醫護人力流失所帶來的影響，建議政府增加醫療支出占比，應在總額每年百分之六以上，並積極改善工作環境。

2024選舉 2024總統選舉 醫師 護理師 衛福部 陳抗

延伸閱讀

旅平險懶人包／旅平險有包含醫療嗎？不便險又是保障什麼？出國必備4保險轉移風險

台男遊泰遭車撞醫院拒收後喪命 專家提醒「這2件事」必做

營造友善育兒環境 新光醫院推出18萬育嬰補助大搶人才

政院編公務預算撥補 洪子仁：應設健保點值下限0.95

相關新聞

侯指校園暴力等同犯罪 賴推社安網2.0 柯籲預防重於治療

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國...

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，昨晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，...

政院選前紅包2395億 學者批政策買票

二○二四年元旦新制將上路。盤點行政院祭出的多項選前利多政策，通過最大筆為全國八加一項社會福利津貼一三一三．八億元，其次為...

柯文哲左批賴清德示範詐騙 右罵當台南市長登革熱死多少人

第三場總統政見會，民眾黨總統候選人柯文哲第三輪發言火力全開，批評民進黨總統候選人賴清德在政見會示範甚麼是詐騙，請問「我甚...

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下...

勞工制度不正義 加劇世代失衡

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資三萬元夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。