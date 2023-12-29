醫界上街爭權益 用腳投票離職潮
二○二四總統大選倒數，多個勞工團體發起工鬥環台，提出七大訴求，批評三黨候選人在勞工政策上通通都不及格，其中又以具有溫馴形象的醫事人員最受矚目。新光醫院副院長洪子仁表示，一九八四年健保開辦之初，不少醫界團體走上街頭抗議，但近三十年少見醫事抗議，這次忍無可忍，才會站出來，爭取權益。
本屆總統選舉一大特色為學生、勞工、醫事團體等多次上街頭，拉起白布條，提出不同訴求。其中醫師、護理師、本土小牙醫、國際牙醫、中醫師、藥師輪番陳抗，拋出訴求，成為媒體關注焦點。
今年二月本土牙醫發起「躺平運動」在立法院前躺平抗議，認為國外留學返台的牙醫實習生名額排擠到本土牙醫生；幾天後，國際牙醫到衛福部前陳情，自認遭本土牙醫霸凌。後續本土牙醫動作頻頻，成為黑十字運動的發起單位之一。
醫療相關學系的增額，也引發爭端，成為另一番戰場，教育部核准中醫系、藥學系增額招生，引發基層中醫師、藥師反彈，於今年九月遊行至立院、行政院高呼訴求。
醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員則在今年十月發起遊行，抗議醫療現場讓他們「累成鬼」，護理師爆出離職潮、西醫基層、醫院健保點值降到○點九以下。
相關醫事人員十一月再度集結，發起「黑十字運動」，醫界罕見五師大會合（西、中、牙、護、藥），齊聚凱道抗議。衛福部長薛瑞元當晚回應，僅允諾給予護理人員合理薪資加給，但反對藥師、中醫師增額等訴求，則被打了回票。
洪子仁表示，一九九五年後很少看到醫事人員上街頭抗議，這次大爆發原因在於「疫情三年醫事人員壓抑許久」，政府一句「共體時艱」，讓醫事人員在高度壓力環境下工作，疫情後薪資結構不合理，加上工作環境惡劣，才會集結，公開抗議。
洪子仁說，除了抗議外，更多醫事人員「用腳決定」，離開醫療現場，以致湧現離職潮，許多醫療院所大缺工；台灣社會必須面臨醫護人力流失所帶來的影響，建議政府增加醫療支出占比，應在總額每年百分之六以上，並積極改善工作環境。
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