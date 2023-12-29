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新聞眼／「討厭民進黨」 將是選戰關鍵

聯合報／ 記者周佑政
上周六多個勞團發起「工鬥」遊行，兩千名勞工上凱道抗議，遊行隊伍向總統府方向拋出各色煙霧彈表達抗議。 （聯合報資料照片 記者林俊良／攝影）
上周六多個勞團發起「工鬥」遊行，兩千名勞工上凱道抗議，遊行隊伍向總統府方向拋出各色煙霧彈表達抗議。 （聯合報資料照片 記者林俊良／攝影）

四年前蔡英文總統以八一七萬高票連任，但民進黨二度完全執政，青年、勞工卻不滿各式「社會正義」跳票。中間選民向來不會在選舉過程高調表態，「討厭民進黨」聲音被壓抑，陷入沉默螺旋。選戰進入最後關鍵期，沉默的多數最後投票意向為何，將決定民進黨是否能打敗民選總統以來同一政黨頂多連任一次的「八年魔咒」。

民進黨八年執政，掌握行政、立法及所有資源於一手，但這次選戰開打迄今，多數民調呈現的是，希望政黨輪替的民意超過五成；即使藍白在總統選舉合作破局，民進黨總統候選人賴清德的領先優勢始終很有限，只是鞏固既有綠軍的支持，中間選民並不滿意民進黨執政。

民進黨二度完全執政，攸關居住正義的興建廿萬戶社宅、解決高房價問題都跳票，與之對應的青年、勞工族群，心中的失望與不滿不難想見。

民進黨政府開出的最低工資三萬元支票難以兌現、勞保年金改革仍在未定之天；日前「工鬥」上街頭向三黨總統候選人訴求勞工權益，多個勞團批評藍綠白勞動政見都不及格，但其中就屬目前執政的賴清德最傲慢，對勞團訴求只會複製貼上。超過千萬勞工的怒火，民進黨不能小覷。

消防員工作權益促進會日前到民進黨中央黨部前抗議，批評民進黨對民眾公共安全、消防員職安、工會權利全部跳票；選舉前夕，昨天又有桃園消防員救火殉職，無疑加深警消族群對執政黨的不滿。

青年、勞工、農漁民、醫護與警消人員，在大選角力擂台中，不像藍綠既有支持者，投票意向外顯，可謂一群沉默的大眾。過去宣稱與青年、弱勢站在一起的民進黨，執政後無法兌現社會正義，自然成為選民究責的對象。選戰只剩最後二周，民調呈現未必是選舉的全貌，無聲的民意，恐怕才是決定誰能勝選的關鍵。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 賴清德 蔡英文 政黨輪替 勞保年金 居住正義 勞團

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