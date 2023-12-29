施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下個月台灣大選前發表親中言論。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述台灣匿名安全官員說法，稱中國對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。

路透看到的台灣內部安全文件指稱，中國國家廣播電視總局已要求五月天公開表示，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「媒體對台宣傳」。這份本月稍早的文件，引用了台灣當局收集的中國政府活動情報。兩名正在調查此事的台灣安全官員表示，為了向五月天施壓，中國當局於十二月宣布對五月天展開調查，此前中國社群媒體指控五月天最近在中國舉行的演唱會中假唱。五月天所屬唱片公司「相信音樂」已否認假唱的指控。

ＣＮＮ從台北發出的報導指，台灣官員說會決定公開這一事件，因為這是中國第一次以前所未有的規模施壓台灣藝人。但ＣＮＮ說，無法獨立核實情報評估。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應稱，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是假消息；路透引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。

我陸委會則指出，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權負面印象」。

「五月天」的相信音樂臉書與微博，迄昨晚都未發文談此事。

由於該報導的真實性待查，藍綠白陣營的回應也都以「如果消息屬實」為前提。

民進黨總統候選人賴清德在臉書引述路透報導表示，距離選戰倒數十六天，中國的介選動作愈來愈大，他呼籲中共當局不要欺負音樂人。

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人王敏旭指出，如果屬實，侯辦強烈譴責此行為。民眾黨總統候選人柯文哲透過臉書表示，若此事屬實，應強烈譴責。

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