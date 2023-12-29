聽新聞
test
0:00 / 0:00

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

聯合報／ 記者／連線報導
外媒報導指中國向台灣知名搖滾天團五月天施壓，要求在下月總統大選前發表親中言論，但已遭國台辦否認，稱此為徹頭徹尾的假消息。圖／取自臉書
外媒報導指中國向台灣知名搖滾天團五月天施壓，要求在下月總統大選前發表親中言論，但已遭國台辦否認，稱此為徹頭徹尾的假消息。圖／取自臉書

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下個月台灣大選前發表親中言論。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述台灣匿名安全官員說法，稱中國對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。

路透看到的台灣內部安全文件指稱，中國國家廣播電視總局已要求五月天公開表示，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「媒體對台宣傳」。這份本月稍早的文件，引用了台灣當局收集的中國政府活動情報。兩名正在調查此事的台灣安全官員表示，為了向五月天施壓，中國當局於十二月宣布對五月天展開調查，此前中國社群媒體指控五月天最近在中國舉行的演唱會中假唱。五月天所屬唱片公司「相信音樂」已否認假唱的指控。

ＣＮＮ從台北發出的報導指，台灣官員說會決定公開這一事件，因為這是中國第一次以前所未有的規模施壓台灣藝人。但ＣＮＮ說，無法獨立核實情報評估。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應稱，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是假消息；路透引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。

我陸委會則指出，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權負面印象」。

「五月天」的相信音樂臉書與微博，迄昨晚都未發文談此事。

由於該報導的真實性待查，藍綠白陣營的回應也都以「如果消息屬實」為前提。

民進黨總統候選人賴清德在臉書引述路透報導表示，距離選戰倒數十六天，中國的介選動作愈來愈大，他呼籲中共當局不要欺負音樂人。

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人王敏旭指出，如果屬實，侯辦強烈譴責此行為。民眾黨總統候選人柯文哲透過臉書表示，若此事屬實，應強烈譴責。

2024選舉 2024總統選舉 假消息 五月天

延伸閱讀

五月天遭施壓？ 趙少康：有就譴責北京、沒有就抓造謠者

傳五月天遭北京施壓表態 侯友宜競辦：如屬實強烈譴責

五月天傳遭北京施壓逼發表親中言論 趙少康：若屬實愚蠢至極

路透引匿名官員消息 稱五月天遭中共要求發親中言論

相關新聞

侯指校園暴力等同犯罪 賴推社安網2.0 柯籲預防重於治療

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國...

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，昨晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，...

政院選前紅包2395億 學者批政策買票

二○二四年元旦新制將上路。盤點行政院祭出的多項選前利多政策，通過最大筆為全國八加一項社會福利津貼一三一三．八億元，其次為...

柯文哲左批賴清德示範詐騙 右罵當台南市長登革熱死多少人

第三場總統政見會，民眾黨總統候選人柯文哲第三輪發言火力全開，批評民進黨總統候選人賴清德在政見會示範甚麼是詐騙，請問「我甚...

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下...

勞工制度不正義 加劇世代失衡

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資三萬元夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。