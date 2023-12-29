選戰筆記／買票政治學 下一代扛苦果
二○二四年總統大選白熱化，盤點政府眾多元旦新制，如私立大學學費補助、育兒津貼加碼、社會福利津貼、買熱水器等，清一色是大利多，除了十足討好青年選票，昨天還臨門一腳，再加發銀髮族國旅補助吸納老人票。選前補助琳瑯滿目，但留下來的財政苦果，恐怕仍然由子孫來承擔。
在總統或地方大選前，透過行政權釋放利多的「買票政治學」，儼然已成為台灣選舉常態。蔡英文總統二○二○年競選連任時，當時加碼育兒津貼、老農津貼等，為了與當時對手韓國瑜較勁，民眾就連逛夜市都有二百元補助；蔡英文成功連任，綠營嘗到執政優勢的甜頭，今年依樣畫葫蘆。
綠營選前頻釋利多，幾乎也有一套標準作業程序。以賴清德今年中提出縮短公私立學費差距政見、期盼社會福利津貼該調整等，他在民進黨中常會拋出後，行政院長陳建仁立即跟進、兌現。行政權有失行政中立不說，令人不解的是，政院手上明明握有福國利民的政策工具，偏要等到大選年才配合候選人演出，難怪被譏為「黨政一搭一唱」，拚選舉的司馬昭之心，昭然若揭。
近期零星的選舉紅利，更是如雨後春筍般出爐。例如購買熱水器、瓦斯爐、考駕照等都有補助；另外，不只軍公教族群明年加薪，連清潔隊員、幼教人員也加薪。
賴清德曾自詡將台南財政從加護病房挽救到收支平衡。但政院光是選前大撒幣就砸了兩千多億元，約當明年度中央政府總預算的十分之一。只知捍衛政權的執政黨，還在乎「財政紀律」嗎？
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言