聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰筆記／買票政治學 下一代扛苦果

聯合報／ 記者唐筱恬
觀光署昨天宣布，明年起補助銀髮旅客每日最高五百元、身心障礙旅客每日最高一千五百元。記者林伯東／攝影
觀光署昨天宣布，明年起補助銀髮旅客每日最高五百元、身心障礙旅客每日最高一千五百元。記者林伯東／攝影

二○二四年總統大選白熱化，盤點政府眾多元旦新制，如私立大學學費補助、育兒津貼加碼、社會福利津貼、買熱水器等，清一色是大利多，除了十足討好青年選票，昨天還臨門一腳，再加發銀髮族國旅補助吸納老人票。選前補助琳瑯滿目，但留下來的財政苦果，恐怕仍然由子孫來承擔。

在總統或地方大選前，透過行政權釋放利多的「買票政治學」，儼然已成為台灣選舉常態。蔡英文總統二○二○年競選連任時，當時加碼育兒津貼、老農津貼等，為了與當時對手韓國瑜較勁，民眾就連逛夜市都有二百元補助；蔡英文成功連任，綠營嘗到執政優勢的甜頭，今年依樣畫葫蘆。

綠營選前頻釋利多，幾乎也有一套標準作業程序。以賴清德今年中提出縮短公私立學費差距政見、期盼社會福利津貼該調整等，他在民進黨中常會拋出後，行政院長陳建仁立即跟進、兌現。行政權有失行政中立不說，令人不解的是，政院手上明明握有福國利民的政策工具，偏要等到大選年才配合候選人演出，難怪被譏為「黨政一搭一唱」，拚選舉的司馬昭之心，昭然若揭。

近期零星的選舉紅利，更是如雨後春筍般出爐。例如購買熱水器、瓦斯爐、考駕照等都有補助；另外，不只軍公教族群明年加薪，連清潔隊員、幼教人員也加薪。

賴清德曾自詡將台南財政從加護病房挽救到收支平衡。但政院光是選前大撒幣就砸了兩千多億元，約當明年度中央政府總預算的十分之一。只知捍衛政權的執政黨，還在乎「財政紀律」嗎？

2024選舉 2024總統選舉 國旅補助 老農津貼 陳建仁

延伸閱讀

總統大選政見PK／大選產業政見 強化軟硬實力

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

大選利多 政院核定海巡雷達操作手加薪3000元

落實預先協商機制 台灣社會福利總盟籲蔡英文務必交接給賴清德

相關新聞

侯指校園暴力等同犯罪 賴推社安網2.0 柯籲預防重於治療

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國...

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，昨晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，...

政院選前紅包2395億 學者批政策買票

二○二四年元旦新制將上路。盤點行政院祭出的多項選前利多政策，通過最大筆為全國八加一項社會福利津貼一三一三．八億元，其次為...

柯文哲左批賴清德示範詐騙 右罵當台南市長登革熱死多少人

第三場總統政見會，民眾黨總統候選人柯文哲第三輪發言火力全開，批評民進黨總統候選人賴清德在政見會示範甚麼是詐騙，請問「我甚...

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下...

勞工制度不正義 加劇世代失衡

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資三萬元夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。