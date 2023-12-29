選戰筆記／買票政治學 下一代扛苦果

二○二四年總統大選白熱化，盤點政府眾多元旦新制，如私立大學學費補助、育兒津貼加碼、社會福利津貼、買熱水器等，清一色是大利多，除了十足討好青年選票，昨天還臨門一腳，再加發銀髮族國旅補助吸納老人票。選前補助琳瑯滿目，但留下來的財政苦果，恐怕仍然由子孫來承擔。

在總統或地方大選前，透過行政權釋放利多的「買票政治學」，儼然已成為台灣選舉常態。蔡英文總統二○二○年競選連任時，當時加碼育兒津貼、老農津貼等，為了與當時對手韓國瑜較勁，民眾就連逛夜市都有二百元補助；蔡英文成功連任，綠營嘗到執政優勢的甜頭，今年依樣畫葫蘆。

綠營選前頻釋利多，幾乎也有一套標準作業程序。以賴清德今年中提出縮短公私立學費差距政見、期盼社會福利津貼該調整等，他在民進黨中常會拋出後，行政院長陳建仁立即跟進、兌現。行政權有失行政中立不說，令人不解的是，政院手上明明握有福國利民的政策工具，偏要等到大選年才配合候選人演出，難怪被譏為「黨政一搭一唱」，拚選舉的司馬昭之心，昭然若揭。

近期零星的選舉紅利，更是如雨後春筍般出爐。例如購買熱水器、瓦斯爐、考駕照等都有補助；另外，不只軍公教族群明年加薪，連清潔隊員、幼教人員也加薪。

賴清德曾自詡將台南財政從加護病房挽救到收支平衡。但政院光是選前大撒幣就砸了兩千多億元，約當明年度中央政府總預算的十分之一。只知捍衛政權的執政黨，還在乎「財政紀律」嗎？

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