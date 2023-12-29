政院選前紅包2395億 學者批政策買票

二○二四年元旦新制將上路。盤點行政院祭出的多項選前利多政策，通過最大筆為全國八加一項社會福利津貼一三一三．八億元，其次為租金補貼三百億元、私立大學學費補助二一九億元，另外，繳房貸、買熱水器、瓦斯爐等都有補助，總計共砸了二三九五億元。學者齊聲痛批選前政策買票，將讓後代子孫承擔債務。

選前大撒幣 製表／唐筱恬

過去逢總統大選年，執政黨多會在選前推出利多政策。例如，二○一六年大選前，前總統馬英九曾推行廢除證所稅救台股、警察職務佩階調升案等；二○二○年，蔡英文總統競選連任時，行政院前院長蘇貞昌發出減稅大紅包、加碼育兒津貼、老農津貼等，就連逛夜市都有二百元補助，遭外界質疑「選前大撒幣」。

今年更變本加厲。盤點行政院今年一整年通過的選前大紅包，最大筆為「全國八加一項社會福利津貼」，其次為中央擴大租金補貼專案、私立大學學費補助，另外還有房貸補貼一六五億元、托育補助預計增卅九億元、軍公教調薪案約二九八億元，及鎖定青年的文化幣、青春動滋券等。

國民黨立院黨團總召曾銘宗痛批，蔡政府任內將特別預算常態化，十三項特別預算案逾二兆元，創歷史紀錄；蔡英文上任後，債務增加一兆八四八三億元。今年大選更離譜的是，民進黨總統候選人賴清德一宣布政見，行政院立刻跟進，「行政院長變成了民進黨競選總部執行長」。

立法院二○一九年制定「財政紀律法」，明定政府支出「不受政治、選舉因素影響」。台北商業大學財稅系教授黃耀輝批評，光這麼簡單的規定，政府都做不到，現在可以看到「選舉能使鬼推磨」，最後統統債留子孫。

政大財政系教授兼系主任陳國樑表示，「預算法」也有規定，政府重大支出必須要先做「成本效益分析」，但現在許多政策均由行政院拍板後交給部會籌畫，完全不尊重部會官員，部會官員甚至日後還會被監察院調查，財政紀律將會持續惡化。

此外，行政院選前宣布軍公教加薪案，遭國民黨立委王鴻薇等人踢爆，軍公教明年度調薪，中央只補助一半，形同「中央請客、地方埋單」。不具名地方財政官員指出，其實今年中央宣布的清潔隊員獎金從八千元調高至一萬元、公共化托育人員加薪七千元、全國各縣市代理教師寒暑假薪水等，這些新制都由地方發放，但究竟中央會不會補助仍是未知數，若中央未給預算，將對地方財政造成嚴重負擔。

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