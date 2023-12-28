【重磅快評】五月天遭施壓挺中？ 恐怕又是出口轉內銷

路透今天從台北發出的報導說，根據知情的匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團五月天施壓，要求在大選前發表親中言論。巧的是，CNN也引述台灣匿名安全官員說法，稱中國對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。 消息一出，不但媒體瘋傳，綠營也立刻萬箭齊發，紛紛聲援五月天，但這樣的情節不僅看來十分眼熟，也有許多不符常理之處，恐怕又是一記出口轉內銷的組合拳。

民進黨在歷次大選打抗中牌無往不利，2016年總統大選前夕，在南韓國發展的台灣藝人周子瑜因在南韓綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被台灣藝人黃安在新浪微博舉報是「台獨」，挑動大陸網友的反台獨敏感神經，周子瑜因此錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人。由於影片是在台灣大選投票前一天播放，經過媒體大量播放，激起不少台灣民眾的反中情緒，民進黨在2016年選舉中總統及立委都大獲全勝，周子瑜國旗事件被認為是一大助因。

這次大選，民進黨總統候選人賴清德想再複製過往的抗中牌，卻顯得欲振乏力。先前紐約時報就報導，許多台灣選民、特別是年齡在20多歲和30多歲的選民表示，他們已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦在內政，尤其對年輕選民而言，住房、電信詐騙和投票年齡等攸關生計的議題，是他們更在意的事。

但民進黨政府8年執政，不僅弊案叢生，內政更是不彰，這些年輕人的痛點，正是蔡政府施政不靈下的惡果。作為蔡政府權力結構中一員的賴清德，更是難辭其咎，他也知道自己的角色尷尬，因此才會更加想透過抗中牌來轉移內政不力的焦點。

民進黨過去動不動就指控媒體、網友製造假訊息、搞認知作戰，指責中共介選，其實他們才是箇中高手。這次外媒報導五月天遭施壓要求在選前發表親中言論，立刻引起台灣各家媒體轉載，但細看外媒所報導內容，當中引述不論是消息來源或是資源來源都不明，若此事為真，資料跟人名有何好不公開的？這根本是打擊中國的大功臣，何須躲在陰暗處見不得人？

外媒報導一出，綠營上下立刻以各種形式聲援五月天，賴清德也很快發出臉書表示，台灣是民主自由、多元開放的社會，提供每個人自由創作的空間及養分，「守護台灣的民主與自由，是我們最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，「呼籲中共當局不要欺負音樂人」。

五月天所屬的相信音樂對此沒有回應，顯然並不想捲入政治紛爭。倒是國台辦很快做出回應表示，這個報導是徹頭徹尾的假消息，所謂大陸有關部門向「五月天」樂團「施壓」，完全是子虛烏有，並稱報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。

而這種「出口轉內銷」認知作戰的模式，過去綠營操作可順手了，通常的做法就是官員先透過外媒放話，台灣媒體再轉載，接著「中央廚房」出菜，各個親綠粉專或KOL貼出哏圖或分享，綠媒政論節目接著討論，完全一條龍操作，一氣呵成、毫無冷場。

周子瑜事件讓綠營嘗到了甜頭，想再藉由操弄民眾的反中情緒獲取政治紅利。只是，經過這幾年頻繁的操作，早已被看破手腳，媒體或許還埋單跟進報導，但民眾已愈來愈來聰明，邊際效應愈來愈低，想再創造「周子瑜國旗事件」第二，當成選舉提款機，恐怕也愈來愈不容易了。

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