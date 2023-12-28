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賴侯民調差距11.1個百分點 林濁水揭一點：侯友宜太冷血
美麗島電子報今天公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度40.0%，國民黨侯康配支持度28.9%，民眾黨柯盈配支持度17.6%。前立委林濁水在臉書表示，賴宅處理瑕疵，國民黨和民進黨都有責。
林濁水認為，藍白合破局，只好放棄節節進逼讓民進黨支持度一路下滑的聯合政府、憲政議題，改打房舍、土地爭議，賴蕭配和侯康配支持度差距擴大到11.1%，賴升破40%，侯跌破30%，柯在20%以下徘徊。
林濁水認為，賴宅處理瑕疵來自要合法無法可依，這國、民兩黨都有責；侯友宜的問題在打萬里礦工違建、處理文大學生宿舍都太冷血。
林濁水表示，趙少康任侯友宜副手超過1個月，支持度從31%降到28.9%，證實訴諸老深藍進行價值復辟、對抗新主流，將加速國民黨走向沒落。一周以來，賴升10%、侯掉4%、柯掉3%，侯和柯不義人設難恢復。
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