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專家觀選／蘇益仁：扶植台灣研發新藥 現行補助太少

聯合報／ 蘇益仁
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片
前疾管局長蘇益仁。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情期間，台灣疫苗政策一錯再錯，首先錯失預採購國際疫苗時機，接著扶植國產疫苗量能不足，讓防疫之路崎嶇顛簸。生物科技產業一直被視為下一個護國神山，但生物產業條例卻有諸多問題亟待克服，否則仍寸步難行。

新藥研發從臨床前試驗一路走到完成三期臨床，每一步驟都需要二大要素「資金」與「人才」，台灣卻是雙缺，長期缺乏研發人才，且因市場規模小，創投不可能投入大量的資金協助高風險產業。在惡性循環下，生物科技產業體質瘦弱。

二○○七年台灣通過生物科技產業條例，科技部前部長陳良基推出「價創計畫」，經濟部推出「Ａ＋企業創新研發淬鍊計畫」，這兩項計畫均希望扶植台灣研發新藥能力。以新藥研發歷程為例，從找出新藥物質，再進入到臨床三期，每一階段都需花費「億元」以上資金。

但不管是科技部或經濟部的計畫，所能申請到的資金頂多新台幣三千萬元，且兩者僅能擇一申請，而依照生物科技條例，新藥臨床試驗進入到第二期才能「興櫃」募資。

在新藥研發的前段時期，如果資金不足，根本走不下去，部分公司為了取得興櫃的資格，向國外買斷第一期臨床試驗結果，在台執行二、三期臨床，但如果是具有潛力的新藥，怎可能釋出第一期臨床成果。

政府應提高價創計畫或Ａ＋計畫的資金，至少以「億」為單位，作為補助金額。此外，有必要修正生物科技產業條例，讓新藥臨床試驗可興櫃階段，往前挪移至臨床前試驗，讓生技公司籌措足夠資金走完研發之路。當台灣有能力研發新藥，專業人才才會逐步回籠，生物科技產業才可能成為下一個護國神山。（前疾管局長蘇益仁口述、記者陳雨鑫整理）

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