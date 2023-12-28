周典論案 侯友宜：司法勿淪政治工具

屏東縣議長周典論遭羈押，新北市議長蔣根煌昨邀集八縣市九名藍營正副議長聲援周典論。蔣根煌說，周挺國民黨總統候選人侯友宜被政治收押、政治迫害，用意是警告鴻海創辦人郭台銘，影響屏東選情。新竹市議長許修睿直指政治操作、獨裁手法引起寒蟬效應，作法十分可恥。

國民黨總統侯選人侯友宜昨到嘉義市掃街時表示，司法辦案一定要公平正義、毋枉毋縱，絕對不要變成政治工具。

周典論涉嫌替郭台銘連署賄選，蔣根煌是全國正副議長聯誼會會長，他邀曾是「挺郭派」的許修睿、彰化縣議長謝典林，以及屏東縣副議長盧文瑞、新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥，齊聚新北市議會，簽署聲明，聲援周典論。周的女兒周孟蓉到場說，相信大家看這場官司都很清楚，「我們會堅持下去」。

蔣根煌說，本月廿三日周典論上凱道挺侯康配，當時周就說「我站台的話，就會被搜索約談」，隔兩天果然就出事，這就是政治收押；否則，郭台銘已非總統候選人，檢調有必要急著在凌晨搜索、選前三周押人？藍綠差距拉近，民進黨使出選舉奧步，就是怕郭台銘站出來挺侯康。

許修睿說，所有正副議長絕對不會妥協，會更堅決挺侯康配，達到政黨輪替。謝典林也說，會更支持侯康配，政黨輪替就是這次選舉最大的目的；雖然他現在沒有國民黨籍，但有需要他一定會全力站台。

趙少康訪義美 拔樁意味濃

【記者曾增勳、楊正海／連線報導】國民黨副總統候選人趙少康昨參觀義美食品龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待。高過去被認為與綠營關係匪淺，外界解讀趙此行拔樁意味濃厚。趙少康表示，他跟高志明大學就是同學，高是台大農工系高一屆的學長，一起修過同樣科目，他特別來請教、學習食品安全、新能源，以及怎樣達到二○五○年淨零排放。

高志明為民進黨長期黨友，二○○○年是陳水扁「國政顧問團」成員，後受聘擔任國策顧問；不過，二○一八年因食安問題批評民進黨無能，台北市長蔣萬安在去年九合一大選前拜會高志明相談甚歡。廠方昨天用紅布條歡迎「國民黨副總統參選人趙少康蒞臨參訪」，高志明親自相迎。

對於民進黨總統候選人賴清德打蔣經國牌，台北市長蔣萬安昨天回應，一直以來，經國先生都是台灣民眾心中滿意度最高的總統，最為人稱道、感念的，就是「親民、清廉」。趙少康認為賴清德不能斷章取義，否則對不起蔣經國。

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