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賴競辦：老家爭議 委託律師處理

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒。本報資料照片
民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒。本報資料照片

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，賴任立委時財產申報只報土地未報建物，遭國民黨立委質疑明知違建而未登記。賴清德競選總部發言人陳世凱昨天回應，已委託專業律師處理，希望大選能回歸政策面討論，不要繼續在這些議題上面打轉。

民進黨副秘書長黃建嘉則表示，沒有必要把賴清德萬里老宅貼上「萬里帝寶」的標籤，它就是在萬里山上、一個偏僻的小地方的房子，廿九點三坪的大小，何以稱為是豪宅？且根據實價登錄，那間房子的價值才一○三萬元而已，很多立委的車子都比這間房子還要貴。

黃建嘉接受Yahoo直播節目「齊有此理」專訪時表示，藍白陣營沒東西打，只好硬要打廿九點三坪的萬里老宅。新北市目前至少有三千戶還是礦區的房子，新北市府應該通盤檢討。

根據國民黨副總統候選人趙少康日前公布該老宅土地謄本，今年該老宅坐落的土地公告土地現值為每平方公尺一千六百元，該土地範圍為七五五平方公尺，所以該土地的公告土地現值為一二○萬八千元。

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