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新聞幕後／侯妻公開信、金溥聰坐鎮 拆綠伎倆

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰（右二）、副執行長謝政達（左二）、發言人黃子哲（右）、律師陳佳瑤（左）舉行記者會，說明凱旋苑處理方式。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰（右二）、副執行長謝政達（左二）、發言人黃子哲（右）、律師陳佳瑤（左）舉行記者會，說明凱旋苑處理方式。記者陳正興／攝影

總統大選聚焦民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議，綠營見「賴皮寮」話題發酵，打柯攻侯招式盡出，揪出民眾黨總統候選人柯文哲農地蓋停車場，逼得柯自行開挖；再扯出國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑租金爭議，結果是舊案重炒，一封公開信，讓賴競辦轉移焦點的伎倆現形，也順手清空租金爭議的戰場。

凱旋苑的前身，就是大群館，它也是二○一八新北市長選舉攻防議題，當時綠營指稱侯友宜當包租公，將大群館租給文大作宿舍，但買地、建屋資金來源不明。侯當時出示九十九間宿舍房租合約的四百二十張發票，每房一合約一張發票，依法設立公司、也開立發票，證明絕無違法。

這次民進黨狂打凱旋苑，侯競辦把一張張發票貼在牆上，用相同的證據，把真相再向國人報告一次，以昭公信。記者會前臨時加了一張椅子，侯競辦執行長金溥聰親自上陣，整場記者會有金溥聰坐鎮，回應快速精準，拆解對手烏賊戰術，證實綠營造謠，意圖轉移「賴皮寮」違建焦點；侯競辦事前準備侯夫人任美鈴的公開信細說當年，兒子因火燒車離世的悲痛，還原凱旋苑背後那段不為人知的傷痛，引起社會共鳴。

失去家人，是侯家永遠無法復原的傷疤。任美鈴見凱旋苑爭議再起，不忍一生清白自持的侯友宜因此事被外界誣陷糟蹋，主動向侯友宜提起，希望能採取行動，女兒也疼惜侯友宜走政治這條路的辛苦，沒有做錯事，不能看著爸爸被莫須有罪名攻擊，雖然沒有現身，但她們用公開信，守護憨慢講話的父親與丈夫，和他所堅持的信念與價值，讓這張親情牌慢慢發酵。

除了軟的一面外，選前倒數，凱旋苑舊案重炒，攻擊點無新意，民進黨抹黑手法也如出一轍，侯陣營研判，凱旋苑沒有法律問題，侯太太是依法繼承、建造、繳稅，毫無法律瑕疵，禁得起檢驗，因此，也決定同時提出法律訴訟，按鈴提告，希望用硬的一手，讓民進黨適可而止，不能再無的放矢。

投票前關鍵時刻，綠營全力帶「包租公」風向，焦點從「賴皮寮」轉向到「凱旋苑」，任美鈴代夫發聲、侯競辦迅速清理戰場，讓舊案止血，也讓外界看清民進黨為轉移焦點，將「合法比非法」的烏賊戰法。

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