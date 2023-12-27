網友湧蔡英文臉書怒嗆 國中生都被割喉了還在想選舉

新北市某國中國三楊姓學生前天遭割喉，經急救後仍不幸於昨晚因傷重宣告不治，也讓民眾憂心校園安全問題，也使蔡英文總統近期宣稱的強化社會安全網更顯諷刺。許多網友湧到蔡英文臉書留言，見到蔡英文總統仍在轉貼民進黨總統參選人賴清德的臉書文章，紛紛留言怒嗆：「請問蔡總統，說好的社會安全網呢？」

蔡英文總統今天晚間在臉書轉貼民進黨總統參選人賴清德的臉書文章，並表示未來台灣將面對變動快速的世界局勢、以及氣候變遷等許多挑戰。2050淨零碳排，已經是國際趨勢。蔡英文並提到，「賴清德在昨天的政見發表會上，提出他對國家願景的藍圖和國家建設計畫，我也相信，數位轉型和淨零轉型兩道力量，可以讓台灣繼續走對的路、繼續進步。」

因今天剛傳出遭割喉的楊姓學生身亡的不幸消息，網友紛紛至蔡英文臉書留言：「社會安全網勒啦」、「社會安全網誰說的，不是要補起來，整天只會選舉為了利益」、「孩子的校園安全疑慮到底該如何解決？」、「說得很好，下次別再說了。」、「我還以為是關切國中生的父母，當年關心小燈泡呢？社會安全網呢」、「國中生都被割喉了，現在還在想選舉，當時小燈泡的那張卡片，現在看起來格外諷刺。」、「校園割喉案後，仍然在忙選舉，不愧是腦綠」、「孩子校園的安全要如何把關？」。 楊生遺體運上這輛車準備前往招魂。記者黃子騰／攝影

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