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趙少康訪義美高志明受矚目 同念台大農工系更是環保夥伴

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
義美獲得綠色消費者基金會頒發環保傑出獎，高志明(後左四)受獎時感謝趙少康(後右一)給他們的壓力與鼓勵。圖／聯合報系資料照片
義美獲得綠色消費者基金會頒發環保傑出獎，高志明(後左四)受獎時感謝趙少康(後右一)給他們的壓力與鼓勵。圖／聯合報系資料照片

國民黨副總統候選人趙少康今天將拜訪義美龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待，由於高志明過去與民進黨有密切互動，因此，趙少康在選戰倒數17天拜訪高志明別具意義。其實，高志明與趙少康不但是台大農工系的學長學弟，兩人過去一個在政府、一個在商界，更因推動環保成為志同道合的夥伴。

高志明與趙少康都是畢業自台大農工系學長學弟，兩人雖然不同屆，但在台大時期就曾一起上過課，而這樣的關係，卻因為環保，讓兩人有更深一層的互動；過去趙少康在擔任環保署長時，許多環保政策的推行，都是高志明帶領義美率先響應，因此義美也在消費者和企業界建立了不錯的環保形象。

1991年，義美門市部宣布試辦百分之百責任回收，當時高志明說，台灣地區每一平方公里汙染量比其他先進國家超出甚多，做為食品業者應具有社會責任克服回收困難，因此，義美食品主動向環保署要求加入回收寶特瓶、電池、鋁鐵罐等資源回收，全台80家門全面投入。時任環保署長的趙少康也主動舉行記者會，推介義美的做環保事蹟。

此外，當時義美連一個公文袋都重複使用20次才會丟棄，還曾採取送出2至14元不等的折價券來換取民眾的舊海苔罐、蛋糕盒，也被趙少康指為「實在很有勇氣」；但高志明說，義美在人力成本上並毋需增加支出，「該做的還是要做，廠商主動回收的客觀條件已經成熟了。」

1994年，義美獲得綠色消費者基金會頒發環保傑出獎，高志明受獎時說，他們只是「做對的事情」，他也誠懇地呼籲工商界，只要有決心，一點一滴地做環保，一定會有成果。高志明還特別提到當時已卸任環保署長的趙少康，感謝趙少康給他們的壓力與鼓勵。

2024選舉 2024總統選舉 高志明 趙少康

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