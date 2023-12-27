侯友宜「治安三箭」顯打詐決心 沈富雄讚：侯熟悉打詐能加分
2024總統大選第二場總統政見發表會於26日登場，國民黨總統候選人侯友宜提出「治安三箭」政見，決心打詐、掃毒黑槍及除暴。前立委沈富雄認為，打詐是侯友宜熟悉的領域，加上他台語相當流利，「所以這個應該是可以加分的。」
侯友宜於第二場總統政見發表會直攻治安議題，批評在民進黨執政下，台灣變成「詐騙之島」，即使政府成立打詐國家隊卻沒實質成績，他也進一步提出「治安三箭」，包含打詐、掃毒掃黑槍及除暴。侯友宜說：「1年掃蕩、2年掃3分之1、3年減半」，將參考美國聯邦緝毒局，建立台灣緝毒署，讓專責單位來查毒品，
沈富雄26日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，打詐本就是侯友宜的領域，加上他在政見發表會上台語說得很流利，這部分應當能夠加分。不過，沈富雄也說，在選舉倒數衝刺階段，打詐議題是否會影響選民的決定，要看這個議題占了選民心中多少分量，「如果這個詐已經讓大家每天都忍無可忍的話，那這個是加分的。」
對於台灣詐騙案頻傳、政府打詐不力等爭議，行政院表示，政府整合跨部會的執法量能，大力掃蕩詐騙集團，透過窒息性執法逼出犯罪黑數，總共破獲1700多件電信詐騙集團，減少逾百億民眾財損。行政院期望各界基於事實評論，政府會虛心聆聽各方的批評及建議，同時期盼勿再用錯假消息打擊第一線執法人員的士氣。
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