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柯文哲批教育讓社會階級不流動 沈富雄反駁：關鍵在低薪

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲在2024總統大選第二場電視政見發表會時表示，目前教育制度無法促進社會階級流動，前立委沈富雄反駁柯文哲，認為台灣現下很多階級不流動的關鍵，並非在教育問題。記者曾吉松／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲在2024總統大選第二場電視政見發表會時表示，目前教育制度無法促進社會階級流動，前立委沈富雄反駁柯文哲，認為台灣現下很多階級不流動的關鍵，並非在教育問題。記者曾吉松／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲在2024總統大選第二場電視政見發表會時表示，目前教育制度無法促進社會階級流動、無法學以致用、無法接軌國際。前立委沈富雄昨(26)日則在節目中反駁柯文哲的看法，認為台灣現下很多階級不流動的關鍵，並非在教育問題。

柯文哲在政見發表會時提出的階級流動問題，讓節目中不少與會來賓，包括賴士葆，都憶起兒時窮困、依靠教育體制努力念書出頭天的個人經歷。包括沈富雄在內，也在昨日的政論節目《TVBS戰情室》中憶起這段靠著會念書出頭天的過往時光。但他指出，昨日第一個發言的柯文哲「挑到教育議題，我就覺得好奇怪」，雖然台灣近幾年來階級流動遲鈍是真，但現在人人都能上大學，「階級流動變得跟教育沒有關聯」。

沈富雄指出，因為年輕人的薪資停留在3到4萬之間擺動，「變得無法往上爬」，才導致階級無法流動。他並指出包括女性最多的護理師行業，近來因為缺工，讓政府打算多招新生員額補足缺工，這種作法是用社會主義強壓一個原本應由市場機制決定薪水的行業。

柯文哲昨日在總統大選第二場政見發表會中指出，台灣的教育無法促進社會階級流動。「在以前不管你的出身如何，你只要願意努力，你就有機會在這個社會當中力爭上游。但是現在在目前的升學制度之下，窮人家的小孩子反而沒有更好的機會」。他認為，因為學難以致用，台灣目前是缺工跟低薪並存，「學校教出來的學生，不符合社會企業上的需要，所以有學用落差的問題」。他並質疑，為何台灣教育不再平權？不再提供弱勢孩童翻身的機會，「雙語教育只講願景，但是沒有路徑」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 政見發表會 沈富雄 雙語教育 低薪

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