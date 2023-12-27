萊豬食安把關 藍批蕭美琴對美退讓

國民黨台北市立委候選人張斯綱昨天指出，民進黨副總統候選人蕭美琴駐美三個多月就開始進入開放萊豬的議程，當年總統府曾說要註明產地來源，但美國豬肉生產者協會（NPPC）希望台灣撤銷產地標示規畫；當台灣民意要求美豬比照美牛標示產地、三管五卡、查廠等必要的食安把關，我駐美代表處卻退讓、退縮，把食安把關當做談判籌碼，讓台灣利益全盤失守。

外交部發言人劉永健昨天表示，美國豬肉開放至今，衛福部食藥署已經多次重申豬肉原產地標示的規定，政府及駐外單位從未屈服各方壓力而讓步，反對黨特定候選人為了拚聲量、搏版面，刻意多次以不實言論傷害駐外團隊，外交部對此表示譴責。

張斯綱昨與徐巧芯、游淑慧等立委候選人舉行記者會揭露開放萊豬過程。游淑慧指出，NPPC證實我開放萊豬談判的條件包括台美雙邊貿易協定（BTA），但這四年來不要說台美BTA，連台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或印太經濟架構都沒份。蕭美琴駐美期間「沒有立場、沒有原則、沒有堅持」。

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