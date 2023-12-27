選戰筆記／周典論遭收押…殺雞儆猴？司法奧步又來了

國民黨籍屏東縣議會議長周典論因涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘收購連署書遭收押，震撼地方。周典論上周六晚間上凱道替國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康站台，周一清晨就遭屏東地檢署搜索、深夜聲請羈押獲法院裁准，時間點的巧合引發政壇掀起「司法奧步又來了」的臆測。

周典論和幾位國民黨議長幫郭台銘連署，全台連署站陸續傳出涉賄等不法事件，涉案者遍布藍綠和民進黨社團、公司行號，郭之子郭守正在敏感時刻出國，當時就有人解讀是為了「避禍」。郭雖繳了九十萬份連署書，最後並未登記參選，旋即出國，迄今政治動向不明。

雖然，總統連署涉及金錢與對價關係，亦受總統副總統選罷法規範，但畢竟郭台銘已經退選，偵辦此案已無急迫性；在檢警調人力資源有限情況下，集中力量偵辦登記參選者應該是比較合乎常理的選擇，但就在周典論表態支持侯康、國民黨呼籲郭台銘歸隊之際，周典論就遭收押，時機點引人聯想。

另一個時機點的巧合，是受困於「賴皮寮」爭議的賴蕭配，民意支持度有被「侯康配」拉近的危機，在「侯康配」與「賴蕭配」幾乎打成平手的此時，影響選戰結果的最後關鍵就是重大事件，撇開類似興票案或三一九槍擊案這種驚天動地選舉事件，郭台銘表態絕對算得上是一個，若郭表態挺侯康，就算只影響百分之二、三的選票動向，都可能對選舉產生翻天覆地影響。

藍營都在呼喚郭台銘，盼郭以大局為重，完成力推政黨輪替的最後一塊拼圖。郭台銘最後會怎麼做？會出來挺侯？還是因為周典論事件唯恐被秋後算帳而打消念頭？或改為挺柯或誰都不挺？或是認定司法介入選舉而被此事件激怒？沒人猜得透，不過，郭董最後做什麼選擇，大概都會被當作「郭董是不是被嚇大的」註腳。

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