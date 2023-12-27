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周典論被押 屏議員：下架綠色恐怖

聯合報／ 記者張已亷翁唯真簡慧珍葉德正鄭媁／連線報導
屏東縣議會議長周典論（右）上周六站上凱道力挺國民黨「侯康配」，昨就被以涉嫌替郭台銘（左）連署行賄案收押。圖為今年八月周幫郭站台。本報資料照片
屏東縣議會議長周典論（右）上周六站上凱道力挺國民黨「侯康配」，昨就被以涉嫌替郭台銘（左）連署行賄案收押。圖為今年八月周幫郭站台。本報資料照片

屏東縣議長周典論捲入替鴻海創辦人郭台銘連署賄選案，檢方前天清晨搜索、深夜聲押，屏東地院昨天凌晨裁准，地方政壇譁然；副議長盧文瑞質疑，周典論廿三、廿四日替國民黨總統候選人侯友宜站台，廿五日就遭搜索，根本是「政治迫害」，昨率廿八名議員陪周的子女大喊「聲援硬漢議長，下架綠色恐怖」。

「有問題大可約談，沒必要清晨到家中搜索；這個舉動，合理懷疑就是政治迫害，就是政治介入司法。」盧文瑞認為，這樣民主嗎？有公道嗎？全國正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌將動員聲援周。

周的次女、屏東市長周佳琪哽咽說，「政治介入司法是非常不明理的手段」，會提抗告，司法絕對會還給議長清白。蔣根煌則透露，周典論上周六上凱道挺侯康就說「我站台的話會被搜索約談」，他認為有人放話恐嚇周不能為侯康站台，果不其然隔天就出事，「這就是政治收押」，將廣邀全台議長、副議長力挺周議長。

民進黨籍屏東縣長周春米則說，聽聞議長遭收押深感震驚與遺憾，但案件已進入司法偵查，無法表示意見。

鴻海集團創辦人郭台銘為爭取獨立參選總統在全台設連署書，屏東潮州傳出有人涉嫌以每人兩百元代價違法蒐集個資。屏東地檢署十月廿六日聲押三人獲准後，十一月十九日再聲押潮州鎮長周品全獲准，懷疑購買個資的資金來自周典論，前天清晨搜索周住處，傳喚周與其擔任國民黨中常委的三女兒周孟蓉到案。

檢方前天深夜命周孟蓉五十萬元交保、聲押周典論。屏東地院庭長王以齊表示，周典論辯稱交付的資金是催促連署書數量的工作費，但證人證稱資金是為了特定連署用途，法官因此認定周涉嫌重大，且相關地點監畫面檔案遭格式化、提供資金來源的上游尚未到案，有勾串共犯證人及湮滅證據疑慮，裁定羈押禁見。

「我認為檢察官受到政治影響，這是政治收押。」國民黨副總統候選人趙少康表示，收押周典論有二個目的，第一是壓制周在屏東的輔選，第二是威脅郭台銘「你給我小心，不要跳出來支持侯康」，郭台銘支持者「經濟藍」會受此影響，檢察官的動作不簡單。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，檢調出手恐出現激發藍軍團結歸隊的「蝴蝶效應」或讓其他勢力不敢妄動的「寒蟬效應」，但只要能阻止郭台銘等藍營友軍出手助侯，民進黨就達成戰略目標。

郭台銘辦公室發言人黃士修表示，司法調查中，郭辦不會有回應。國民黨考紀會主委黃怡騰說，將依黨紀處理周典論、周孟蓉兩人。

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