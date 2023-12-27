賴清德老家未申報財產 僅申報土地 藍委：間接承認違建

民進黨總統候選人賴清德深陷老家違建爭議。賴清德二○○七年八月二日繼承萬里土地，二○一一年當選台南市長後將該片土地贈予兒子。不過，本報記者從公職人員財產申報專刊發現，賴清德二○○八年、二○○九年擔任立委期間，皆僅申報該筆萬里土地，卻無申報該處有房屋。

李德維：賴假移轉、真持有

國民黨立委李德維認為，賴清德清楚知道該棟房屋是違建，不能申報；且賴知道當上台南市長會被更高度檢視，所以才在就職前將房子移轉給長期在美國的兒子，「說白了兒子是人頭戶，賴清德是假移轉、真持有」，根本是將萬里老家當作「幽靈房屋」，完全沒有打算申報。立委賴士葆則認為，賴清德只申報萬里老家地目，卻沒有申報房屋，其實就是「間接承認」自己老家是違建。

根據公職人員財產申報資料專刊第一五六期（圖），二○○八年賴清德擔任立委時，申報土地共兩筆，建物僅申報一筆（藍筆處）。他繼承的萬里老家，僅有申報土地，沒有申報建物。記者張睿廷／攝影

賴競總：不再回應政治口水

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，該說的都說了，希望外界不要再造謠抹黑；目前已委請律師協助處理後續事宜，「我們將不再回應個別政治人物的政治口水。也呼籲選舉回歸政見理性討論，勿淪為造假訊息惡意攻擊」。

對於賴未申報建物，監察院秘書長李俊俋表示，根據公職人員財產申報相關法規，申報不動產範圍包括土地與建物，並以有所得權狀、稅籍資料為條件；賴老家房屋由於並無稅籍資料，所以未出現在申報項目中，監察院均依照法律規定辦理，一切合乎程序。

蘇煥智：硬講父工寮是說謊

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智廿四日為台南市第一選區立委候選人魏耀乾站台時表示，賴清德二○○七年母喪時，他與時任台南縣副縣長顏純左前往捻香，喪宅地點並非萬里現址，賴清德面對老家爭議，「根本說謊」。

蘇煥智指出，當年賴家不是現在萬里中福八十四號，且非二樓建築，而是一般平房；就算有工寮，也不是現在的八十四號，絕非賴清德口中所說是父親留下的工寮，應是二○○四、二○○五年賴清德母親賴童好買下的，且根據二○○二年航照圖顯示，該地址二○○二年以前為空地，賴硬稱是父親留下的工寮，是說謊。

蘇煥智說，賴清德指礦區無法蓋房子，是長期受害，但早在二○○二、二○○三年，賴清德早已擔任兩屆立委，萬里鄉親有困難，賴身為立委應為鄉親打拚爭取，把礦區工寮依區域計畫法變更為能蓋房子的鄉村區，五年通盤檢討便可提出解決，但賴清德公職達廿幾年，未能為故鄉解決問題，竟將自家違章硬說是工寮，面對真相連說實話都做不到的人，哪有資格當總統？

賴清德九月六日曾說，「我們家的老房子其實年久失修，會漏雨，所以我們在民國九十二年、九十三年間，我媽媽跟我們兄弟就修建，基本上應該也沒有違反新北市府的相關規定」。

不過，記者從二○○八年監察院公報的公職人員財產申報資料專刊第一五六期發現，賴清德當時任立委，財產申報土地共兩筆，包括「台南市鹽埕段○○○三－○○六一地號」、「台北縣萬里鄉中萬里加投段中福子小段○○六三－○○一三地號」，面積分別為三一八平方公尺、七五五平方公尺。但房子僅申報一筆「台南市永華路」，房屋面積為一○七點三六平方公尺，萬里老家僅有申報地目，完全沒有房屋。

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲表示，「賴皮寮」爭議如滾雪球越滾越大，違建、沒繳稅、還說謊，現在又被爆出不實財產申報，恐有欲蓋彌彰之嫌；賴清德應該出來說明，別讓自己變成「賴皮球」。

民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人戴于文表示，賴陣營以這種「擠牙膏」的態度面對社會質疑，恐怕無法讓社會信服，也有失競逐國家領導人的格局。

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