聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜批賴清德台獨「跨不過的萬重山」
藍綠白總統候選人昨天在電視政見發表會為兩岸政見交鋒。民進黨總統候選人賴清德表示，過去國民黨反共，現在不但不反共，而且親共，「對得起經國先生嗎？」國民黨總統候選人侯友宜則表示，賴清德台獨的思考要改一下，因為無法務實、理性看待兩岸關係；中華民國憲法是兩岸的護國神山，而賴清德說的台獨主張，卻是兩岸和平跨不過去的萬重山。
賴清德說，國民黨要重啟服貿，準備開放大量的中生來台，要將經濟再度鎖進中國，不理會台灣社會會遭受多大衝擊。
侯友宜表示，海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）簽署時，產品要賣到中國大陸很順利，但民進黨執政這幾年，兩岸關係倒退，為了檢疫問題不去溝通協調，農漁民權利被犧牲，還要靠地方政府去協調，結果時任農業部長陳吉仲卻說是在「配合中國起舞、自貶國格」，這就是標準的「不會開船還嫌溪彎」，民進黨不能解決，就不要去抹紅別人。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言