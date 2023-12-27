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侯友宜批賴清德台獨「跨不過的萬重山」

聯合報／ 記者丘采薇林縉明侯俐安／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜（右）表示，賴清德說的台獨主張，是兩岸和平跨不過去的萬重山。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統候選人侯友宜（右）表示，賴清德說的台獨主張，是兩岸和平跨不過去的萬重山。圖／聯合報系資料照片

藍綠白總統候選人昨天在電視政見發表會為兩岸政見交鋒。民進黨總統候選人賴清德表示，過去國民黨反共，現在不但不反共，而且親共，「對得起經國先生嗎？」國民黨總統候選人侯友宜則表示，賴清德台獨的思考要改一下，因為無法務實、理性看待兩岸關係；中華民國憲法是兩岸的護國神山，而賴清德說的台獨主張，卻是兩岸和平跨不過去的萬重山。

賴清德說，國民黨要重啟服貿，準備開放大量的中生來台，要將經濟再度鎖進中國，不理會台灣社會會遭受多大衝擊。

侯友宜表示，海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）簽署時，產品要賣到中國大陸很順利，但民進黨執政這幾年，兩岸關係倒退，為了檢疫問題不去溝通協調，農漁民權利被犧牲，還要靠地方政府去協調，結果時任農業部長陳吉仲卻說是在「配合中國起舞、自貶國格」，這就是標準的「不會開船還嫌溪彎」，民進黨不能解決，就不要去抹紅別人。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 台獨 陳吉仲 服貿

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