賴老家爭議／新北市府：座標比對無誤差

民進黨總統候選人賴清德老家爭議延燒，民進黨發言人張志豪昨質疑，從新北地政局及工務局圖測造假，請假中的市長侯友宜黑手依舊操控市府。市府回擊，工務局圖資判讀時採用絕對值的「座標」進行比對，並非採可能會產生誤差的比例尺，事實只有一個，賴的老家四十四年前是一片樹林，定位點上沒有任何建築物。

新北市府表示，請有心人士不要不做功課，靠一張嘴造謠，抹煞專業，工務局判讀圖資時，是採用絕對值的「座標」進行比對，並非採可能會產生誤差的比例尺；事實只有一個，以絕對數值定位現在所見的八十四號建物位置，在一九七九年時是一片樹林，當時定位點上沒有任何建築物，這就是事實。

國民黨立委林為洲昨天也說，新北市地政局前後出示的空照圖，都是中央主管資料，他們每次調資料，都要到農業部相關中央單位，這不是新北市的資料。以賴清德老家地號八四號來說，在二○○三年前是沒有建物的，才會認為該房是二○○三年後興建，這涉及圖館資料是否精確，要由圖館單位釋疑。

林為洲說，賴清德從頭到尾沒有補建照，使用執照，也沒有補保存登記，沒有補稅籍；任何建物都要繳稅，不管是否為違建或鐵皮工廠都要繳，不管賴陣營怎麼辯說房子是以前就有，那也該是一層樓，不應該像後來一樣，加蓋如此多的起居室、泡茶間。

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