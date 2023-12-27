賴老家爭議／新北市府：座標比對無誤差
民進黨總統候選人賴清德老家爭議延燒，民進黨發言人張志豪昨質疑，從新北地政局及工務局圖測造假，請假中的市長侯友宜黑手依舊操控市府。市府回擊，工務局圖資判讀時採用絕對值的「座標」進行比對，並非採可能會產生誤差的比例尺，事實只有一個，賴的老家四十四年前是一片樹林，定位點上沒有任何建築物。
新北市府表示，請有心人士不要不做功課，靠一張嘴造謠，抹煞專業，工務局判讀圖資時，是採用絕對值的「座標」進行比對，並非採可能會產生誤差的比例尺；事實只有一個，以絕對數值定位現在所見的八十四號建物位置，在一九七九年時是一片樹林，當時定位點上沒有任何建築物，這就是事實。
國民黨立委林為洲昨天也說，新北市地政局前後出示的空照圖，都是中央主管資料，他們每次調資料，都要到農業部相關中央單位，這不是新北市的資料。以賴清德老家地號八四號來說，在二○○三年前是沒有建物的，才會認為該房是二○○三年後興建，這涉及圖館資料是否精確，要由圖館單位釋疑。
林為洲說，賴清德從頭到尾沒有補建照，使用執照，也沒有補保存登記，沒有補稅籍；任何建物都要繳稅，不管是否為違建或鐵皮工廠都要繳，不管賴陣營怎麼辯說房子是以前就有，那也該是一層樓，不應該像後來一樣，加蓋如此多的起居室、泡茶間。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言