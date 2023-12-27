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新聞眼／老家爭議 賴清德政治誠信破功

聯合報／ 本報記者張睿廷陳洛薇
無論是礦寮還是花園洋房，賴清德口中堅稱的老家，在公職人員財產申報卻隻字未提建物。本報資料照片
無論是礦寮還是花園洋房，賴清德口中堅稱的老家，在公職人員財產申報卻隻字未提建物。本報資料照片

賴皮寮」爭議炎上半個月，隨著各項事證人證曝光，真相愈理愈清晰。新北市工務局公布航測套繪定位，強調建物是後期才興建，在二○○三年以前是不存在的。賴清德和賴辦堅稱中福八十四號的建物就是賴清德的老家，還說空照屋頂影像不清楚、屋頂曾被颱風吹壞，新北市府不該逕自認定賴老家不存在。

不過，監察院公職人員財產申報資料，卻證明賴清德說謊。

監察院財產申報資料顯示，賴清德擔任立委時，最初財產申報並沒萬里的土地或建物。但賴母過世後，賴繼承母親留給他的「老家」，因此自二○○八年的財產申報資料，出現了一筆二百多坪的萬里土地，一直到二○一○年賴清德選上台南市長、就職之前，他再把這筆土地贈與兒子。

可是，賴清德在不動產的申報，連續三年申報了這筆萬里土地，卻自始至終沒有申報老家的房屋建物。賴清德究竟是漏報？還是刻意不報？抑或是根本不能申報？

無論是礦寮還是花園洋房，它就矗立在那裡，是賴清德口中堅稱的老家，但賴在公職人員財產申報隻字未提，是第一錯；他明知該棟房屋是違法違建，無法申報，卻又不拆除，刻意欺騙選民和國家，是第二錯；現在他競選總統，堅稱這棟後來長出來的花園洋房就是礦寮老家，堅不認錯，繼續欺騙國人，是連三錯。

賴清德為了維持高道德的人設，對比「賴皮寮」爭議剛爆發時，各種說法如今也遭到一一戳破，一開始民進黨說是那是賴親戚的房子，結果「親戚」卻是兒子，且如果是親戚所有，為何卻有嚴密國安特勤日夜看守？特勤爭議爆發後，賴競辦聲稱一切依法，但沒幾天，國安局又以賴清德已宣布老家公益信託為由「依法撤離」，顯然是心虛。

諷刺的是，賴清德高喊「信賴台灣」，所作所為卻誠信盡失，連他的新北競總主委余天都說「既是違建，就乾脆拆一拆」，賴清德卻打死不認錯，知法犯法還硬拗，如此視法律為無物，這樣要如何擔任國家領導人？

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