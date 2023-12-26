侯友宜政見會提「治安三箭」 打詐、掃毒黑槍、除暴

總統候選人第二場政見發表會登場，國民黨總統候選人侯友宜首輪發言鎖定詐騙。侯友宜表示，台灣人民每天生活都要面對詐騙，民調顯示有九成民眾，曾接過詐騙訊息、電話。在民進黨執政之下，台灣成為「詐騙之島」，這是台灣之恥，民進黨立委更和詐騙集團「勾勾纏」，如何安心將國家交給民進黨？

總統候選人第二場政見發表會，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德三人將透過三輪政見發表會依序交鋒。

侯友宜表示，根據2022年統計，光被詐騙的犯罪所得金額就有700億，若再加上沒有報案、未統計黑數，超過1000億，詐騙案件有3萬件，4萬6千人遭逮補，都創15年新高，民怨沸騰，民進黨卻當作沒看到，成立「打詐國家隊」卻愈打愈多，數位部一年花兩百億，對打詐沒有貢獻，頻繁出國考察，連民進黨立委也看不下去，跨部會整合連檢察官都點名，NCC、數位部、金管會，也不在打詐國家隊中。

他提出「治安三箭」，分別是打詐、掃毒掃黑槍、除暴。「打詐」方面，他主張騙得愈久、關得愈久，管控不明金流、地下匯兌，部會要有專責並整合、資安掌控與網路查核要顧到，虛擬貨幣、兩岸打擊要強化；「掃毒掃黑槍」方面，仿照美國聯邦要成立緝毒署，從校園毒品開始掃蕩，從源頭嚇阻，國際網路斷掉國際供應鏈，警察臨檢盤查時補足儀器，另外，鼓勵黑槍自首、減刑，模擬槍報繳機制，減少非法槍枝流在市面，「遊戲槍烙碼」。

侯友宜說，詐騙是國安問題，但政府「打詐」有效嗎？他感到痛心的是看見民進黨立委，竟然跟詐欺集團黏再一起，大家都看到長期接受im.B詐騙集團的贊助，到現在還說不清，發言人更說只是個「小東西、小事情」，他說，大家要請教，當錢被騙走的時候，甚至騙到都快要去自殺了，這個叫做小事情？那你跟詐騙集團互動，這樣也沒有關係。要怎麼把國家交給這樣的人，「賴主席你離人民的痛苦很遠」。

「除暴」方面，青少年被誘拐、吸收，成為詐騙、範圖幫手，有些集合場所中，婚喪洗清黑衣人都是青少年，對青少年影響大、社會觀感也不好，他主張幫派主事者加重其刑，要接近日本的暴力團對策法，針對黑幫投資、金流、介入民事糾紛立法查緝。

侯友宜表示，他會除惡務盡，對好人好一點、壞人不用客氣，該辦就辦，只要找對方法，用對策略，治安一定會壓到最低。他說，犯罪治安連動，除了科技辦案之外，更重要的是鎖定所有犯罪工具，鎖定犯罪工具，有效讓案件降低。他承諾會讓治安有效壓制，尤其對詐騙集團全力壓榨，一年掃蕩、二年掃三分之一，三年減半目標，全力拼治安，讓生活安全、社會安定、人民安心。

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