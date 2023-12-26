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差距0.5個百分點！25日民調讓吳子嘉嚇一跳：總統選舉恐5到10萬票決勝負

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選倒數18天，藍綠白三組總統候選人積極衝刺拉票。聯合報系資料照
2024總統大選倒數18天，藍綠白三組總統候選人積極衝刺拉票。聯合報系資料照

2024總統大選倒數18天，《美麗島電子報》25日公布的12月國政民調，其中有情境題指出，只有6.2%的選民會投給柯文哲，這數字讓美麗島電子報董事長吳子嘉大感詫異，驚呼「讓我們嚇一跳」，並表示，數據顯示投票當天願意投給賴清德的有41.6%、投給侯友宜有41.1%，藍綠呈現五五波，「很可能5萬票、10萬票就決定總統了」。

《美麗島電子報》25日公布的12月國政民調，調查時間為12月20日至21日，以「下個月就要投票總統，以下這3組參選者，您可能會投票給誰」為題，詢問民眾投票意願，選擇投給民進黨賴蕭配的有38.2%、國民黨侯康配有33.9%，選投民眾黨柯盈配的有16.1%。

這份民調同時也以假設情況提出情境題做調查，題目為「如果總統選舉投票當天，您覺得賴清德或侯友宜都非常可能當選，那您會投給誰？」，結果為民進黨賴清德41.6%、國民黨侯友宜41.1%、民眾黨柯文哲6.2%。

針對以上結果，《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日在《董事長開講》中表示，看到投給柯文哲的只有6.2%的答案，「讓我們嚇一跳」。他強調這是一個情境頭，實際上「柯文哲不可能6.2%，柯文哲一定比這個高很多」，認為柯文哲至少會在12-15%之間，一定會拿到200萬票以上。

吳子嘉進一步說明，情境題的答案雖然跟事實不一樣，但也顯示出「如果投票當天，覺得賴和侯會當選的情況，結果就是五五波」、「41.6%、41.1%，大家的差距可能5萬票、10萬票就決定總統了」。

本次《美麗島電子報》民調訪問期間是2023年12月20-21日兩天；訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人；抽樣方法為以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；有效樣本1070人；抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.0個百分點之內；並依內政部最新人口統計資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權（Raking）以符合母體結構。

2024選舉 2024總統選舉 吳子嘉 柯文哲 投票 民調 選情評論

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